Το Eurobasket στην Ισπανία, στην Ελλάδα ο Όμιλος της Εθνικής

Από τη FIBA ανακοινώθηκε σήμερα (22/5) ότι η τελική φάση του Eurobasket 2029 θα διεξαχθεί στην Ισπανία, με τη Μαδρίτη να αναλαμβάνει τη φιλοξενία των αγώνων από τα προημιτελικά της διοργάνωσης έως το φινάλε της.

It’s official. The FIBA EuroBasket 2029 Final Phase is coming to Spain! 🇪🇸 pic.twitter.com/7zHPJCmrAz

