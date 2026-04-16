Το «εξπρές» Απριλίου – Μαΐου για Μητσοτάκη – Πότε έρχεται στην Πάτρα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει διαρκώς ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ομως δύο μέρες μετά το Πάσχα σήμανε συναγερμός και σε χρόνο ρεκόρ αναθεωρήθηκε ο σχεδιασμός δράσης Μαξίμου και Πειραιώς, ενταγμένος σε ένα κοινό πλαίσιο ταχύτατης εκτέλεσης.

Η αναθεώρηση εκλαμβάνεται και ως δείγμα άμεσης ετοιμότητας για πρόωρες εκλογές, αν λάβουμε υπόψη μας τον τροποποιημένο σχεδιασμό, ο οποίος προβλέπει, μέχρι την διεξαγωγή του Συνεδρίου της ΝΔ. (15-17 Μαΐου), να έχουν πραγματοποιηθεί 15 ειδικές κυβερνητικές και κομματικές αποστολές στην περιφερειακή Ελλάδα.

ΤΟΠΙΚΑ ΓΚΑΛΟΠ

Σε αυτή τη μεταπασχαλινή περίοδο οι επιτελείς του Μεγάλου Μαξίμου ανέλυσαν τοπικές μετρήσεις της κοινής γνώμης, που δείχνουν ότι η ΝΔ παρουσιάζει εμφανή μείωση σε αγροτικούς νομούς και αστικά κέντρα της περιφερειακής Ελλάδας. Οι αποφάσεις, λοιπόν, που λήφθηκαν έχουν τη μορφή του κατεπείγοντος.

Διαβάστε επίσης: Ο Χαρακόπουλος κόβει τα σενάρια για κάλπες: «Ο Μητσοτάκης έχει διαψεύσει πολλές φορές τις πρόωρες εκλογές»

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και κυβερνητικά κλιμάκια με επικεφαλής τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, θα εξορμήσουν προκειμένου να παρουσιάσουν τα «τοπικά σχέδια ανάπτυξης» σε 15 νομούς οι οποίοι εμφανίζουν προβληματική δημοσκοπική εικόνα για το κυβερνών κόμμα.

ΑΧΑΪΑ – ΗΛΕΙΑ

Σε «περίοπτη» θέση ανάμεσα στους νομούς με «χλομή» δημοσκοπική επίδοση, βρίσκονται η Αχαΐα και η Ηλεία. Ακριβής ημερομηνία δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη, θεωρείται όμως το πιθανότερο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έρθει στην Πάτρα και στον Πύργο μετά το προσυνέδριο στο Ναύπλιο (27 Απριλίου) και πάντως έως τις αρχές Μαΐου. Οι άλλες περιοδείες του πρωθυπουργού και των κυβερνητικών κλιμακίων τοποθετούνται πριν και μετά τα προσυνέδρια σε Ηράκλειο (20 Απριλίου) και Θεσσαλονίκη (9 Μαΐου).

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Το πλήρες πρόγραμμα των ειδικών αποστολών σε 15 νομούς Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας καταρτίζεται από τον εξ απορρήτων του πρωθυπουργού Θανάση Νέζη, τον γραμματέα οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη και τον γενικό διευθυντή της ΝΔ Γιάννη Σμυρλή, πρόκειται δε να ανακοινωθεί εντός των αμέσως προσεχών ημερών.

Πιο συγκεκριμένα, εκτός της Πάτρας και του Πύργου, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, περιοδείες σε Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη και φυσικά στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα (Λάρισα, Σέρρες, Βέροια, Κατερίνη, Εδεσσα).

ΝΕΑ ΑΤΖΕΝΤΑ

Σε σημαίνον στέλεχος του κομματικού μηχανισμού σχολιάσαμε ότι ο ανωτέρω σχεδιασμός παραπέμπει σε φουλ προεκλογική εγρήγορση, για να λάβουμε την εξής απάντηση: «Η ετοιμότητα υπαγορεύεται από τη δημοσκοπική υστέρηση σε κάποιες περιοχές και όχι διότι έχει κατ’ ανάγκη στον νου του τον εκλογικό αιφνιδιασμό ο Πρωθυπουργός. Εμείς οφείλουμε να διευκολύνουμε τον κύριο Μητσοτάκη και την παράταξη στη διαμόρφωση της ατζέντας που θα μας χρησιμεύσει ενόψει της κάλπης. Ξαναλέω, δεν έχουμε πρωθυπουργική ένδειξη για επίσπευση των εκλογών, αλλά επιτρέψτε μου να διατυπώσω κι εγώ ένα ερώτημα έστω κι αν είναι ρητορικό:

Διαπιστώνουμε ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να σύρει το τελευταίο καιρό την κυβέρνηση σε προεκλογικό κλίμα. Αντέχεται κάτι τέτοιο επί 9-10 μήνες;».

Ενδιαφέρον ερώτημα. Πολύ δε περισσότερο αν η κυβέρνηση, παρ’ ότι διαθέτει ισχυρό προπαγανδιστικό μηχανισμό, δεν μπορέσει ν’ αλλάξει την επικοινωνιακή ατζέντα των υποκλοπών, των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Λαζαρίδη, της ακρίβειας κ.ο.κ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



