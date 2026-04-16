Το «εξπρές» Απριλίου – Μαΐου για Μητσοτάκη – Πότε έρχεται στην Πάτρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έρθει στην Πάτρα και στον Πύργο μετά το προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο (27 Απριλίου) και πάντως έως τις αρχές Μαΐου

16 Απρ. 2026 12:00
Pelop News

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει διαρκώς ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ομως δύο μέρες μετά το Πάσχα σήμανε συναγερμός και σε χρόνο ρεκόρ αναθεωρήθηκε ο σχεδιασμός δράσης Μαξίμου και Πειραιώς, ενταγμένος σε ένα κοινό πλαίσιο ταχύτατης εκτέλεσης.

Η αναθεώρηση εκλαμβάνεται και ως δείγμα άμεσης ετοιμότητας για πρόωρες εκλογές, αν λάβουμε υπόψη μας τον τροποποιημένο σχεδιασμό, ο οποίος προβλέπει, μέχρι την διεξαγωγή του Συνεδρίου της ΝΔ. (15-17 Μαΐου), να έχουν πραγματοποιηθεί 15 ειδικές κυβερνητικές και κομματικές αποστολές στην περιφερειακή Ελλάδα.

ΤΟΠΙΚΑ ΓΚΑΛΟΠ

Σε αυτή τη μεταπασχαλινή περίοδο οι επιτελείς του Μεγάλου Μαξίμου ανέλυσαν τοπικές μετρήσεις της κοινής γνώμης, που δείχνουν ότι η ΝΔ παρουσιάζει εμφανή μείωση σε αγροτικούς νομούς και αστικά κέντρα της περιφερειακής Ελλάδας. Οι αποφάσεις, λοιπόν, που λήφθηκαν έχουν τη μορφή του κατεπείγοντος.

Διαβάστε επίσης: Ο Χαρακόπουλος κόβει τα σενάρια για κάλπες: «Ο Μητσοτάκης έχει διαψεύσει πολλές φορές τις πρόωρες εκλογές»

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και κυβερνητικά κλιμάκια με επικεφαλής τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, θα εξορμήσουν προκειμένου να παρουσιάσουν τα «τοπικά σχέδια ανάπτυξης» σε 15 νομούς οι οποίοι εμφανίζουν προβληματική δημοσκοπική εικόνα για το κυβερνών κόμμα.

ΑΧΑΪΑ – ΗΛΕΙΑ

Σε «περίοπτη» θέση ανάμεσα στους νομούς με «χλομή» δημοσκοπική επίδοση, βρίσκονται η Αχαΐα και η Ηλεία. Ακριβής ημερομηνία δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη, θεωρείται όμως το πιθανότερο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έρθει στην Πάτρα και στον Πύργο μετά το προσυνέδριο στο Ναύπλιο (27 Απριλίου) και πάντως έως τις αρχές Μαΐου. Οι άλλες περιοδείες του πρωθυπουργού και των κυβερνητικών κλιμακίων τοποθετούνται πριν και μετά τα προσυνέδρια σε Ηράκλειο (20 Απριλίου) και Θεσσαλονίκη (9 Μαΐου).

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Το πλήρες πρόγραμμα των ειδικών αποστολών σε 15 νομούς Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας καταρτίζεται από τον εξ απορρήτων του πρωθυπουργού Θανάση Νέζη, τον γραμματέα οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη και τον γενικό διευθυντή της ΝΔ Γιάννη Σμυρλή, πρόκειται δε να ανακοινωθεί εντός των αμέσως προσεχών ημερών.

Πιο συγκεκριμένα, εκτός της Πάτρας και του Πύργου, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, περιοδείες σε Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη και φυσικά στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα (Λάρισα, Σέρρες, Βέροια, Κατερίνη, Εδεσσα).

ΝΕΑ ΑΤΖΕΝΤΑ

Σε σημαίνον στέλεχος του κομματικού μηχανισμού σχολιάσαμε ότι ο ανωτέρω σχεδιασμός παραπέμπει σε φουλ προεκλογική εγρήγορση, για να λάβουμε την εξής απάντηση: «Η ετοιμότητα υπαγορεύεται από τη δημοσκοπική υστέρηση σε κάποιες περιοχές και όχι διότι έχει κατ’ ανάγκη στον νου του τον εκλογικό αιφνιδιασμό ο Πρωθυπουργός. Εμείς οφείλουμε να διευκολύνουμε τον κύριο Μητσοτάκη και την παράταξη στη διαμόρφωση της ατζέντας που θα μας χρησιμεύσει ενόψει της κάλπης. Ξαναλέω, δεν έχουμε πρωθυπουργική ένδειξη για επίσπευση των εκλογών, αλλά επιτρέψτε μου να διατυπώσω κι εγώ ένα ερώτημα έστω κι αν είναι ρητορικό:

Διαπιστώνουμε ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να σύρει το τελευταίο καιρό την κυβέρνηση σε προεκλογικό κλίμα. Αντέχεται κάτι τέτοιο επί 9-10 μήνες;».

Ενδιαφέρον ερώτημα. Πολύ δε περισσότερο αν η κυβέρνηση, παρ’ ότι διαθέτει ισχυρό προπαγανδιστικό μηχανισμό, δεν μπορέσει ν’ αλλάξει την επικοινωνιακή ατζέντα των υποκλοπών, των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Λαζαρίδη, της ακρίβειας κ.ο.κ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:38 Γεωργιάδης για τη Μυρτώ: «Σε 1,5 λεπτό ήταν στα επείγοντα ο καρδιολόγος, έγιναν όλες οι προσπάθειες»
14:27 Συναγερμός στον Πάρνωνα: Εντοπίστηκαν 95 φόλες σε περιοχή Natura 2000
14:25 Γαλλία: Εκταφή μετά από 35 χρόνια για τη δολοφονία της Σοφί Νάρμ – Στο «μικροσκόπιο» ο Ντομινίκ Πελικό
14:15 H Λέσβος σε κατάσταση συναγερμού: Ο Σχοινάς καλεί εσπευσμένα κτηνοτρόφους και τυροκόμους για τον αφθώδη πυρετό
14:07 Πάτρα: Καθαρίστηκε η περιοχή μεταξύ των σχολείων Ανθούπολης και του Αρχαιολογικού Μουσείου
14:02 Συναγερμός στα Φαλάσαρνα: Νεκρός, γυμνός άνδρας εντοπίστηκε σε σπηλιά
13:51 Θεσσαλονίκη: Νεκρός 33χρονος μετά από πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο
13:50 Πάτρα: 12χρονος κατήγγειλε τον πατέρα του – Ζήτησε βοήθεια από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
13:43 Απέδρασε από τη ΔΕΕ και τον έπιασαν λίγη ώρα μετά στον Νέο Κόσμο
13:38 Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: «Τεράστιο θράσος» για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές – Βολές και για Λαζαρίδη
13:33 Προειδοποίηση από τον Δήμο Πατρέων: Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων έως 15 Ιουνίου
13:22 Κατεβάστε το δάχτυλο και βγάλτε τον σκασμό
13:20 Φάμελλος σε Μητσοτάκη: «Παραιτηθείτε για να ανασάνει η χώρα» – Πίεση σε ΠΑΣΟΚ για πρόταση δυσπιστίας
13:17 Το Υπουργείο Εξωτερικών υλοποιεί το έργο ψηφιοποίησης του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου: Η διπλωματική ιστορία της Ελλάδας γίνεται ψηφιακά προσβάσιμη
13:16 Επανεμφάνιση Καρυστιανού με σκληρή επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα ΒΙΝΤΕΟ
13:08 Κεφαλονιά: «Έπαιξαν σχέδιο για το παιδί μου» – Σπαρακτικό ξέσπασμα από τον πατέρα της 19χρονης Μυρτώς
13:06 Κρίσιμο διπλό ραντεβού για τον ΝΟΠ
13:04 Πάτρα: Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
13:00 Αφύλακτο εργοτάξιο της Κανάρη: Αγωγές κατά Δήμου και εργολάβων – Νομικές εξελίξεις μετά τα ατυχήματα
12:59 Πάτρα: Σεμινάριο μονωδίας στην «Πολυφωνική» με την Ειρήνη Καράγιαννη και φινάλε ανοιkτή συναυλία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ