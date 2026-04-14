Ο Χαρακόπουλος κόβει τα σενάρια για κάλπες: «Ο Μητσοτάκης έχει διαψεύσει πολλές φορές τις πρόωρες εκλογές»

Με σαφή τρόπο επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διαψεύσει πολλές φορές έως σήμερα όσους πόνταραν σε πρόωρες εκλογές. Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο που το πολιτικό κλίμα είναι ήδη βαρύ, με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την πίεση της αντιπολίτευσης και τη δημόσια συζήτηση για την αντοχή της κυβέρνησης.

Σε συνέντευξή του, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ υποστήριξε ότι η χώρα δεν μπορεί να μπει σε εσωστρέφεια και άγονες συγκρούσεις σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, με αναφορές στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στις συνέπειές του στην οικονομία. Με αυτή τη γραμμή, η κυβέρνηση επιχειρεί να ταυτίσει τη σταθερότητα με τη συνέχιση της θητείας της και να εμφανίσει κάθε εκλογικό σενάριο ως κίνδυνο αποσταθεροποίησης. Αυτό είναι πολιτικό συμπέρασμα που προκύπτει από το περιεχόμενο των δηλώσεων Χαρακόπουλου.

Διαβάστε επίσης: ΠΑΣΟΚ μετά το μήνυμα Μητσοτάκη: «Η χώρα χρειάζεται άμεσα εκλογές»

«Τοξικότητα» της αντιπολίτευσης και άμυνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος επιτέθηκε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα ότι επενδύουν σε μια πρωτοφανή τοξικότητα με μικροκομματικά και καιροσκοπικά κριτήρια. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη στάση της κυβέρνησης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι τα εμπλεκόμενα μέλη του υπουργικού συμβουλίου παραιτήθηκαν αμέσως και ότι οι βουλευτές της ΝΔ που αναφέρονται στη δικογραφία ζήτησαν μόνοι τους την άρση της ασυλίας τους, ώστε να μη μείνει καμία σκιά.

Διαβάσε επίσης: Λαζαρίδης: Εδειξε on air το πτυχίο και απάντησε για τον διορισμό του – «Δεν παραιτούμαι»

Στο ίδιο πλαίσιο, επέμεινε ότι οι βουλευτές της ΝΔ είναι ελεύθερες πολιτικές προσωπικότητες και ότι κοινός στόχος είναι η σταθερότητα της χώρας, η διαφάνεια και η προστασία του κύρους του βουλευτή. Η αναφορά αυτή έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς γίνεται ενώ παραμένει ανοιχτή η συζήτηση για το πώς θα κινηθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα στις σχετικές ψηφοφορίες.

Τι είπε για τις παρεμβάσεις βουλευτών

Ο Χαρακόπουλος στάθηκε και στη συζήτηση για το αν οι παρεμβάσεις βουλευτών υπέρ πολιτών μπορούν να ταυτίζονται συλλήβδην με ρουσφετολογικές πρακτικές. Οπως είπε, δεν μπαίνουν όλα τα αιτήματα στο ίδιο τσουβάλι, διαχωρίζοντας την προσπάθεια επίλυσης ενός πραγματικού προβλήματος από την εσκεμμένη προώθηση παράνομων επιδιώξεων, για την οποία, όπως σημείωσε, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή.

Ανοιχτό και το θέμα του ασυμβίβαστου υπουργού-βουλευτή

Ο γγ της ΚΟ της ΝΔ αναφέρθηκε και στο θέμα του ασυμβίβαστου υπουργού-βουλευτή, δηλώνοντας ότι ο ίδιος πιστεύει στην πλήρη διάκριση νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Υπενθύμισε ότι έχει καταθέσει σχετική πρόταση στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, ενώ πρόσθεσε ότι ακόμη και η πρόταση του πρωθυπουργού για μερικό ασυμβίβαστο ανοίγει έναν αναγκαίο διάλογο για παθογένειες που όλοι αναγνωρίζουν.

Η γραμμή της κυβέρνησης είναι μία: σταθερότητα και όχι κάλπες

Το βασικό πολιτικό μήνυμα της παρέμβασης Χαρακόπουλου είναι καθαρό: η κυβέρνηση δεν θέλει να αφήσει ούτε χαραμάδα στα σενάρια για πρόωρες εκλογές. Αντίθετα, προσπαθεί να απαντήσει στην πίεση με το δίπολο «σταθερότητα ή τοξικότητα», μεταφέροντας το βάρος της συζήτησης από την κυβερνητική φθορά στη διεθνή συγκυρία και στην ανάγκη θεσμικής συνέχειας. Αυτή είναι και η ουσία της σημερινής τοποθέτησης από τη ΝΔ, η οποία επιλέγει να κόψει τώρα τη συζήτηση για κάλπες πριν αποκτήσει μεγαλύτερη πολιτική ένταση.

