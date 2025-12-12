Το Facebook είναι το μεγάλο ψηφιακό καφενείο των 7,3 εκατ. Ελλήνων!

Μπορεί από αρκετούς να λέγεται ότι έχει έρθει το τέλος του, ότι πεθαίνει ή ότι, έστω, έχει πιάσει αράχνες -υπονοώντας ότι αφορά μόνο τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Είναι αλήθεια ότι η Gen Z ψυχαγωγείται κυρίως μέσω του TikTok, ωστόσο το Facebook είναι κάτι πολύ περισσότερο από ακόμα μια πλατφόρμα social media.

Πρόκειται για ένα ολόκληρο ψηφιακό οικοσύστημα. Οι λειτουργίες του καλύπτουν κάθε πτυχή της ζωής μας. Είναι το ψηφιακό καφενείο μας, η εναλλακτική εφημερίδα μας, ένας χώρος ενημέρωσης, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας, η ηλεκτρονική επικοινωνία μας με τον έξω κόσμο, με κάθε σημείο του πλανήτη, κάθε στιγμή. Κι επειδή η επικοινωνία είναι στο DNA μας, μας κέρδισε από την πρώτη στιγμή.

Η εποχή της αθωότητας

Πίσω, στο μακρινό 2008, οι Ελληνες πρωτοήρθαν σε επαφή με το Facebook και τις λειτουργίες του. Εκείνη την εποχή δεν έμπαινε αυτονόητα η φωτογραφία του χρήστη στο προφίλ του. Κάποιοι προτιμούσαν αυτό που σήμερα λέγεται avatar, καθώς δεν υπήρχε η εξοικείωση με τη δημόσια προβολή.

Οποιος δημιουργούσε λογαριασμό έψαχνε να βρει ποιος άλλος υπάρχει εκεί, κι έτσι έγιναν τα πρώτα ψηφιακά σχολικά reunion. Οι πιο τολμηροί άρχισαν να ποστάρουν και οι φίλοι τούς παρακολουθούσαν στο feed τους με θαυμασμό. Μετά πήγαιναν στον «τοίχο» του «διπλανού» τους για να γράψουν κάτι, ή έκαναν poke – ένα «σκούντημα» για να ξεκινήσει μια διάδραση μεταξύ τους.

H άλλη συνθηματική λέξη της εποχής της αθωότητας του Facebook είναι «Farmville». Ολοι είχαν ξετρελαθεί με την καλλιέργεια ψηφιακών μαρουλιών, σε μια φάρμα μερικών πράσινων τετραγωνικών στην οθόνη του υπολογιστή.

Πότιζαν μανιωδώς (ακόμη και με ξυπνητήρι) αν δεν ήθελαν να δουν τα μαρούλια τους ξερά την άλλη μέρα το πρωί. Ολα αυτά στον ελεύθερο χρόνο τους βέβαια, γιατί το Facebook ήταν απαγορευμένο στα γραφεία και τους επαγγελματικούς υπολογιστές. Υπήρχε η άποψη ότι επηρέαζε την παραγωγικότητα των υπαλλήλων. Σίγουρα ήταν εξαιρετικά ελκυστικό για τους χρήστες, τόσο τότε όσο και τώρα.

Τι συζητάμε, τι μοιραζόμαστε

Μέσα σε περίπου δύο δεκαετίες οι Ελληνες χτίζουν στο Facebook τις ψηφιακές τους ταυτότητες. «Τα προφίλ μας εκεί γίνονται η επέκταση του εαυτού μας», σημειώνει η συγγραφέας, επικοινωνιολόγος και διδάκτορας του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, Ελένη-Ρεβέκκα Στάιου. Και με τα προφίλ αυτά αλληλεπιδρούν με διάφορους τρόπους. Το Facebook μετατρέπεται σε ένα ψηφιακό καφενείο – έναν χώρο που ο Ελληνας αγαπά πολύ. Σταδιακά, η πλατφόρμα εξελίσσεται σε έναν ολόκληρο μικρόκοσμο.

Οι ομάδες, οι επιχειρηματικές σελίδες, το marketplace, ακόμα και η καρτέλα «Αναμνήσεις» που μας γυρίζει σε στιγμές του παρελθόντος, αποτελούν καθημερινά εργαλεία. Και μέσα σε αυτό το οικοσύστημα, η επικοινωνία συνυπάρχει με τη συζήτηση, την κριτική, αλλά και τις αντιπαραθέσεις – που συχνά βέβαια φλερτάρουν με τα όρια της ρητορικής μίσους. Παρά την παγκόσμια στροφή -ιδιαίτερα του νεανικού κοινού- προς πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram, το Facebook στην Ελλάδα παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές.

Οι λόγοι είναι δύο, όπως αναφέρει ο Kαμίλ Kαμιενιέτσκι, σύμβουλος Marketing και ιθύνων νους πίσω από το viral brand «Μarketing Parakalo»: «Πρώτον, το Facebook έχει κερδίσει ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς, μια και βρίσκεται σε αυτήν περισσότερα χρόνια και έπειτα είναι η μόνη πλατφόρμα που προσφέρει πολλά διαφορετικά είδη περιεχομένου. Κι όλα αυτά μας δίνουν μια πληθώρα ψηφιακών δωματίων και ψυχαγωγίας που άλλες πλατφόρμες δεν προσφέρουν σε τέτοιο βαθμό».

Ενημέρωση vs fake news

Η χρήση του Facebook ως εργαλείο ενημέρωσης είναι αναμφισβήτητη. Πιο συγκεκριμένα, το Digital News Report του 2025 από το Reuters Institute δείχνει ότι το 44% των χρηστών του Διαδικτύου στην Ελλάδα το χρησιμοποιεί ως κύρια πηγή ειδησεογραφίας, με το ποσοστό να αυξάνεται κάθε χρόνο.

Ουσιαστικά, το Facebook έχει μετατραπεί από ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε ένα μέσο ενημέρωσης και κοινοποίησης ειδήσεων. Πολλοί χρήστες, βασίζονται στα «posts» φίλων, δημοσιεύσεις ειδησεογραφικών σελίδων και στις ανταλλαγές σχολίων, τα οποία αποτελούν την καθημερινή ροή πληροφοριών.

Ωστόσο, η ίδια δυνατότητα που παρέχει άμεση ενημέρωση, επιτρέπει και τη διάδοση παραπληροφόρησης. Ψευδείς ειδήσεις, θεωρίες συνωμοσίας και ανακριβείς δημοσιεύσεις βρίσκουν γόνιμο έδαφος στην ελληνική κοινότητα, ενώ η πλατφόρμα προσπαθεί να ενισχύσει τα εργαλεία fact-checking και να περιορίσει την εξάπλωση fake news.

«Δεν είναι κακό να παίρνουμε την πληροφορία από τα social media», εξηγεί η καθηγήτρια Ελένη-Ρεβέκκα Στάιου, «αρκεί να παίρνουμε παράλληλα χρόνο να ελέγχουμε την πληροφορία που μας δίνεται». «Σίγουρα υπάρχει η παραπληροφόρηση, όμως ας μην ξεχνάμε πόσο καλό έχει κάνει το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε θέματα ενημέρωσης του κοινού, κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθησης υγιών προτύπων».

Groups, οι ελληνικές «γειτονιές» στο Facebook

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές όψεις της ελληνικής παρουσίας στο Facebook είναι οι ομάδες – τα γνωστά Facebook Groups. Αυτές οι κοινότητες λειτουργούν σαν σύγχρονες «γειτονιές»: μικρές κοινωνικές κυψέλες που συγκροτούνται γύρω από ενδιαφέροντα, ανάγκες ή γεωγραφικούς δεσμούς.

Υπάρχουν ομάδες για γονείς που αναζητούν συμβουλές για τα παιδιά τους, για μαθητές και φοιτητές που μοιράζονται υλικό, για κατοίκους περιοχών που ανταλλάσσουν τοπικά νέα. Και φυσικά υπάρχουν και οι πιο ιδιαίτερες ελληνικές κοινότητες: ομάδες για ανθρώπους που συλλέγουν μανιτάρια, για φανατικούς των γατών, της γεωγραφίας ή του χιούμορ, για εκείνους που θέλουν να μάθουν σε ποιο σημείο της Κηφισίας έχει μπλόκο για αλκοτέστ, για όσους προσπαθούν να ξεπεράσουν μια ερωτική απογοήτευση ή νοσταλγούν τις δεκαετίες του ’80 και του ’90.

Marketplace, η αγορά της διπλανής πόρτας

Το Marketplace είναι το ψηφιακό παζάρι όπου συναντιούνται καθημερινές ανάγκες, ευκαιρίες και μια ιδιότυπη επιχειρηματικότητα. Από το 2016, όταν λανσαρίστηκε επίσημα στην Ελλάδα, το Marketplace έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ζωντανούς χώρους της πλατφόρμας: ένας τόπος όπου μπορείς να βρεις από έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές μέχρι μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, χειροποίητα προϊόντα, βρεφικά είδη και μικρά κομμάτια ιστορίας.

Ο αγοραστής βλέπει προτάσεις από τη γειτονιά του, ο πωλητής βρίσκει εύκολα ενδιαφερόμενους χωρίς μεσάζοντες, ενώ η επικοινωνία γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω Messenger. Πολλοί μικροπωλητές, τεχνίτες ή επαγγελματίες το χρησιμοποιούν για να προβάλουν τη δουλειά τους χωρίς κόστος, χτίζοντας ένα αυθόρμητο, οργανικό κοινό. Για κάποιους, μάλιστα, αποτελεί το πρώτο βήμα προτού δημιουργήσουν e-shop ή επίσημη σελίδα επιχείρησης.

«Αναμνήσεις», το άλμπουμ της ζωής

Αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που συνδέθηκε όσο λίγα με την ελληνική εμπειρία του Facebook, αυτό είναι οι «Αναμνήσεις» – εκείνη η καθημερινή υπενθύμιση που ανασύρει φωτογραφίες, check-ins, παλιά status και στιγμές από προηγούμενα χρόνια.

Για πολλούς Ελληνες η λειτουργία αυτή δεν είναι απλώς μια νοσταλγική υπενθύμιση, αλλά και ένα ψηφιακό άλμπουμ γεμάτο συναισθήματα, χαμόγελα, απώλειες, γιορτές, μικρές καθημερινές ιστορίες που διαφορετικά θα είχαν χαθεί.

Οι «Αναμνήσεις» καταγράφουν πώς αλλάξαμε, με ποιους μεγαλώσαμε, σε ποιες πόλεις ζήσαμε, ποιοι άνθρωποι μπήκαν ή βγήκαν από τη διαδρομή μας.Σε μια κοινωνία που αγαπά τη φωτογραφία, την αφήγηση και το μοίρασμα, δεν είναι τυχαίο ότι συχνά ξαναμοιραζόμαστε το παλιό υλικό – σαν μια μικρή πράξη αυτοαναστοχασμού, αλλά και σαν έναν τρόπο επανασύνδεσης με το παρελθόν.

Είναι «μέσα» 7,3 εκατ. Ελληνες

Η ακτινογραφία του Fb μέσα από στατιστικές: Το 44% το χρησιμοποιεί για ενημέρωση, οι περισσότεροι είναι 25-35 ετών

Παρά την εντυπωσιακή άνοδο άλλων πλατφορμών όπως το Instagram και το TikTok, το Facebook παραμένει μέχρι σήμερα το πιο σταθερά δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα.

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα για το 2025 δείχνουν ότι περίπου 7,3 εκατομμύρια Ελληνες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 74% του συνολικού πληθυσμού. Η διείσδυση αυτή διατηρείται σχεδόν αμετάβλητη τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αναδεικνύει την ιδιαίτερη σχέση του ελληνικού κοινού με το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Τα στατικά στοιχεία γύρω από τη χρήση του Facebook, όμως, παρουσιάζουν επίσης μεγάλο ενδιαφέρον:

• Η πλατφόρμα αποτελεί τη βασική επιλογή για όσους θέλουν να διαβάσουν νέα online και να ενημερωθούν, με το 44% των χρηστών του Διαδικτύου να την προτιμούν, σύμφωνα με το Digital News Report του Reuters Institute.

• Το Facebook κυριαρχεί ως το βασικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης κάθε χρόνο από την εμφάνισή του στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Focus Bari, ενώ το 1/3 των χρηστών του από το 2010 έως το 2015 το χρησιμοποιούσε για να παίζει παιχνίδια.

• Το Messenger, βασικό εργαλείο της εφαρμογής για την ανταλλαγή μηνυμάτων, έχει σήμερα 5,4 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, ενώ το 2020 ο αριθμός κυμαινόταν γύρω στα 4,3 εκατομμύρια.

Η κατανομή των χρηστών ανά ηλικία

• Ο μέσος Ελληνας χρήστης ανήκει στις ηλικίες 25 έως 35 ετών.

• Τον Απρίλιο 2025, σύμφωνα με τη στατιστική εταιρεία NapoleonCat, 1.641.800 χρήστες ανήκαν στην ηλικία 35 έως 45 ετών.

• Οι 18-24 ετών εκπροσωπούν επίσης σημαντικό ποσοστό, το 14,1%, των χρηστών τον Σεπτέμβριο 2025.

Η κατανομή των χρηστών ανά φύλο

• Το 2025 φαίνεται ότι υπάρχει μια ισομερής χρήση τόσο από άνδρες (50%) όσο και από γυναίκες (50%).

• Αντιθέτως, οι γυναίκες φαίνεται να δείχνουν μια ελαφρώς μεγαλύτερη προτίμηση στο Instagram και το TikTok απ’ ό,τι οι άνδρες.

Από τα posts και τα σχόλια στην κυριαρχία του βίντεο

Πώς το TikTok και το νεανικό κοινό μεταμορφώνουν την πλατφόρμα

Παρά την πολυετή κυριαρχία του, το Facebook βρίσκεται πλέον σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός δεν υπήρξε ποτέ πιο έντονος. Πλατφόρμες όπως το Instagram, το TikTok και το YouTube έχουν μεταμορφώσει τις συνήθειες κατανάλωσης περιεχομένου, στρέφοντας το ενδιαφέρον -ιδίως των νεότερων χρηστών- προς το πιο γρήγορο, πιο οπτικό και πιο «άμεσο».

Μέσα σε αυτό το νέο ψηφιακό τοπίο, το Facebook καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του χωρίς να χάσει το βασικό του κοινό: τους ενήλικες και τις μεγαλύτερες ηλικίες, που εξακολουθούν να το εμπιστεύονται ως σταθερό σημείο αναφοράς στην καθημερινή τους επικοινωνία και ενημέρωση.

Επιστροφή στην κοινότητα

Ταυτόχρονα, η ίδια η πλατφόρμα επιχειρεί έναν συνεχή μετασχηματισμό. Επενδύει πιο δυναμικά σε βίντεο, προωθεί τa Facebook Reels ως «αντίπαλο δέος» στο TikTok και προσπαθεί να εκσυγχρονίσει την εμπειρία του χρήστη, «γιατί έχει καταλάβει ότι χάνει μεγάλο κομμάτι του νεανικού κοινού», επισημαίνει ο Καμίλ Καμιενιέτσκι.

Επιπλέον, η πλατφόρμα εισήγαγε από τον Σεπτέμβριο του 2025 το Facebook content monetization, πρόγραμμα που επιτρέπει στους δημιουργούς να κερδίζουν χρήματα μέσω πληρωμών βάσει απόδοσης από διάφορες μορφές περιεχομένου, όπως Reels, βίντεο μεγάλης διάρκειας, φωτογραφίες και δημοσιεύσεις κειμένου – όπως γινόταν μέχρι προσφάτως στο YouTube.

Επιπλέον, υπάρχει σε εξέλιξη μια μετάβαση από το social networking στο digital living. H Meta δεν θέλει πλέον απλώς να συνδέει ανθρώπους, αλλά να οργανώνει ολόκληρη την ψηφιακή καθημερινότητά μας. Το Facebook δεν είναι πια το μέρος που ποστάρουμε φωτογραφίες, αλλά το hub της ψηφιακής ταυτότητας: groups, marketplace, communities, μνήμες, events. Το feed παύει να είναι καθαρά κοινωνικό και γίνεται personal interest stream.

Η νέα τάση του Facebook είναι video first. Οχι μόνο γιατί βλέπει το αντίπαλο TikTok να εκτοξεύεται (και να μην μπορεί να το εξαγοράσει όπως έκανε στα προηγούμενα στάδια της εξέλιξής του με άλλες πρωτοποριακές πλατφόρμες social media, όπως το Ιnstagram), αλλά και γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος καταναλώνει short video περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και αυτό είναι ένα στοιχείο που ενδυναμώνει τη στρατηγική επιλογή του Μαρκ Ζούκερμπεργκ που είναι η ενίσχυση της κοινότητας.

Top 10 των ελληνικών Groups

Ομάδες για σχέσεις, πληροφορίες, χιούμορ και trush περιεχόμενο

Οι ομάδες αυτές έχουν πλέον μετατραπεί σε σημείο αναφοράς: εκεί όπου ο Ελληνας χρήστης ενημερώνεται, σχολιάζει, διαφωνεί, βρίσκει λύσεις ή απλώς χαλαρώνει, δημιουργώντας ένα ψηφιακό περιβάλλον με δικούς του κανόνες, ρυθμούς και συναισθηματική δυναμική.

1/ «Thank You, Next» / 683.000 ακόλουθοι

Ενα από τα μεγαλύτερα και πιο ενεργά ελληνικά groups, που ξεκίνησε ως χώρος για εξομολογήσεις και συζητήσεις γύρω από σχέσεις και ραντεβού και εξελίχθηκε σε μια viral κοινότητα με καθημερινή δραστηριότητα.

2/ «Αναμνήσεις από τις δεκαετίες 1980-1990 flash back» / 541.000 ακόλουθοι

Η θεματολογία του επικεντρώνεται στη νοσταλγία, τη μουσική, τα αστεία και τα memes από τις δεκαετίες ’80 και ’90, προσελκύοντας ένα ευρύ κοινό που θέλει να θυμηθεί και να σχολιάσει τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια με χιούμορ.

3/ «Η γεωγραφία είναι πολύ κουλ» / 466.000 ακόλουθοι

Το συγκεκριμένο γκρουπ αφιερώνει το περιεχόμενό του σε fun facts και γεγονότα που εστιάζουν στη γεωγραφία ολόκληρου του πλανήτη Γη. Πολλοί αποκαλούν τη σελίδα ως το νέο «φαινόμενο του ελληνικού Ιντερνετ», ενώ μάλιστα οι χρήστες το αγαπούν τόσο ώστε οδήγησαν τους δημιουργούς του να ανοίξουν το πρώτο τους φυσικό κατάστημα στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.

4/ «Η Απιστία δεν είναι Μαγκιά, είναι Αυτοταπείνωση!» / 464.000 ακόλουθοι

Η κοινότητα επικεντρώνεται σε θέματα σχέσεων, προσφέροντας χώρο για ιστορίες, εμπειρίες και συζητήσεις γύρω από την καθημερινή ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις, με μια ροπή προς τη δραματική πλευρά των πραγμάτων.

5/ «Ομορφος Κόσμος» / 417.000 ακόλουθοι

Η κοινότητα δημοσιεύει ιστορίες, κοινοποιεί ειδησεογραφικά post, memes και σχόλια για καθημερινά θέματα.

6/ «Το Γέλιο βγήκε απ’ τον Παράδεισο…» /187.600 ακόλουθοι

Η ομάδα επικεντρώνεται σε χιουμοριστικά ποστ, memes και αστείες ιστορίες καθημερινότητας, προσφέροντας έναν χώρο όπου τα μέλη μπορούν να γελάσουν και να αλληλεπιδράσουν με χιούμορ και ευρηματικότητα.

7/ «Τμήμα Προσωπικού Δράματος» / 167.000 ακόλουθοι

Ανθρωποι όλων των ηλικιών μοιράζονται το προσωπικό τους δράμα στις σχέσεις, στη δουλειά, στο σπίτι, στην καθημερινότητα, πάντα φυσικά με μια καθαρά σατιρική υφή.

8/ «Ξιπασμένες Νεόπλουτες του tennis club» / 146.600 ακόλουθοι

Ενα ελληνικό Facebook group που επικεντρώνεται σε χιουμοριστικά posts, σάτιρα και memes σχετικά με κοινωνικές καταστάσεις, lifestyle και φυσικά τους Ελληνες νεόπλουτους του διπλανού μας tennis club.

9/ «Τσίλι Καφενείο 2025» / 137.000 ακόλουθοι

Το group συνδυάζει αστείες ιστορίες και καθημερινά περιστατικά, λειτουργώντας σαν ψηφιακό καφενείο όπου τα μέλη σχολιάζουν και γελούν με τις καθημερινές καταστάσεις. Περιέχει βέβαια μεγάλες δόσεις σεξισμού και trush περιεχομένου.

10/ Σατανισμός και γάτες /113.200 ακόλουθοι

Οι χρήστες μοιράζονται την αγάπη τους για τις γάτες – όχι τον σατανισμό. Αστεία βίντεο με τα κατοικίδιά τους, αναζητήσεις «γονέων» για υιοθεσία, φωτογραφίες όλο γλύκα.

