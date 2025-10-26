Το φάρμακο αδυνατίσματος που προστατεύει την καρδιά

Μια πρωτοποριακή μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Lancet, αποδεικνύει ότι η σεμαγλουτίδη, γνωστή ως δραστική ουσία φαρμάκων όπως το Wegovy και το Ozempic, προσφέρει σημαντική καρδιοπροστασία, μειώνοντας κατά 20% τον κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού ή θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι τα οφέλη αυτά παρατηρούνται ανεξαρτήτως του βάρους που χάνει ο ασθενής, ανοίγοντας νέους δρόμους για τη χρήση του φαρμάκου.

Η διεθνής κλινική δοκιμή SELECT, υπό τον συντονισμό του University College London (UCL), περιέλαβε πάνω από 17.000 συμμετέχοντες άνω των 45 ετών με αυξημένο βάρος ή παχυσαρκία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εβδομαδιαίες ενέσεις σεμαγλουτίδης μείωσαν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών καρδιακών επεισοδίων σε σύγκριση με όσους έλαβαν εικονικό φάρμακο. Επιπλέον, τα καρδιοπροστατευτικά οφέλη δεν περιορίζονται σε άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI), αλλά παρατηρήθηκαν και σε όσους είχαν κανονικό βάρος.

Ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Τζον Ντινφιλντ από το Ινστιτούτο Καρδιαγγειακής Επιστήμης του UCL, εξήγησε ότι «το κοιλιακό λίπος αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο για την καρδιά από το συνολικό σωματικό βάρος, κάτι που εξηγεί τη σύνδεση της μειωμένης περιφέρειας μέσης με καλύτερα καρδιαγγειακά αποτελέσματα». Ωστόσο, τόνισε ότι «τα δύο τρίτα των καρδιοπροστατευτικών επιδράσεων της σεμαγλουτίδης παραμένουν ανεξήγητα», υποδεικνύοντας ότι το φάρμακο δρα μέσω πολλαπλών μηχανισμών.

«Η σεμαγλουτίδη δεν είναι απλώς ένα φάρμακο αδυνατίσματος. Επηρεάζει άμεσα τις καρδιακές παθήσεις και άλλες ασθένειες που σχετίζονται με τη γήρανση», δήλωσε ο Ντινφιλντ. Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η χρήση του φαρμάκου δεν πρέπει να περιορίζεται σε βραχυπρόθεσμη θεραπεία ή μόνο σε ασθενείς με σοβαρή παχυσαρκία, καθώς τα οφέλη του εκτείνονται πέρα από την απώλεια βάρους.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, ο καθηγητής προειδοποίησε ότι η ευρεία χρήση της σεμαγλουτίδης απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση λόγω πιθανών παρενεργειών. «Τα ευρήματα ανοίγουν νέες προοπτικές, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε τόσο τα οφέλη όσο και τους κινδύνους», κατέληξε.

