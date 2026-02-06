Το FBI ανακοίνωσε αμοιβή για τον εντοπισμό μητέρας διάσημης δημοσιογράφου

Ο επικεφαλής του γραφείου του FBI στο Φοίνιξ, Χάιθ Τζάνκι, ανακοίνωσε την αμοιβή των 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της Νάνσι Γκάθρι

06 Φεβ. 2026 12:09
Pelop News

Εντείνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της παρουσιάστριας της εκπομπής «Today» του NBC, Σαβάνα Γκάθρι, με τις ομοσπονδιακές αρχές στις ΗΠΑ να ανακοινώνουν αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της ή σε συλλήψεις και καταδίκες που σχετίζονται με την εξαφάνισή της.

Όπως δήλωσε την Πέμπτη ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, σε συνέντευξη Τύπου στην Αριζόνα, «αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι η Νάνσι Γκάθρι βρίσκεται ακόμη κάπου εκεί έξω». Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν ανώτατα στελέχη του Federal Bureau of Investigation (FBI) στην Αριζόνα, μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές αρχές να συνδράμουν στις έρευνες.

Ο σερίφης αποκάλυψε ότι οι ερευνητές εντόπισαν ίχνη αίματος στη βεράντα του σπιτιού της Νάνσι Γκάθρι στο Τούσον, ενώ διαπιστώθηκε ότι η κάμερα του κουδουνιού είχε αποσυνδεθεί λίγο μετά τη 1:45 τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι το αίμα ανήκε στην ίδια. Μέχρι στιγμής, η έρευνα δεν έχει οδηγήσει σε κάποιον ύποπτο ή πρόσωπο ενδιαφέροντος.

Ο επικεφαλής του γραφείου του FBI στο Φοίνιξ, Χάιθ Τζάνκι, ανακοίνωσε την αμοιβή των 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της Νάνσι Γκάθρι ή σε συλλήψεις και καταδίκες που σχετίζονται με την εξαφάνισή της.

Την Τετάρτη, η Σαβάνα Γκάθρι ανήρτησε συγκινητικό βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, αναφερόμενη σε δημοσιεύματα για επιστολή λύτρων. «Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε», δήλωσε, προσθέτοντας: «Όμως ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι φωνές και οι εικόνες μπορούν εύκολα να παραποιηθούν. Πρέπει να γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι ζωντανή και ότι την έχετε».

