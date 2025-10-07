Το «φεγγάρι της συγκομιδής», απόψε η πρώτη υπερπανσέληνος του χρόνου

Η πανσέληνος του Οκτωβρίου θα είναι ορατή σήμερα Τρίτη 7/10/2025, σηματοδοτώντας την έναρξη εμφάνισης τριών συνεχόμενων υπερσελήνων που θα φωτίσουν τον ουρανό τους τελευταίους μήνες του χρόνου.

Το «φεγγάρι της συγκομιδής», απόψε η πρώτη υπερπανσέληνος του χρόνου
07 Οκτ. 2025 9:55
Pelop News

Σήμερα το βράδυ Τρίτη 7/10/2025, θα κάνει την εμφάνιση της η πρώτη υπερπανσέληνος του χρόνου, γνωστή και ως «Πανσέληνος της Συγκομιδής».

Παρότι ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές βροχερός, η αποψινή πανσέληνος αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη και πιο φωτεινή του έτους, καθώς η Σελήνη θα βρεθεί στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη.

Πρόκειται για την πρώτη μετά τον Νοέμβριο του 2024 και εγκαινιάζει μια τριάδα υπερπανσελήνων που θα συνεχιστούν έως τον Δεκέμβριο, σηματοδοτώντας την αρχή ενός μαγευτικού φθινοπωρινού ουράνιου θεάματος.

Η ονομασία «Πανσέληνος της Συγκομιδής» σχετίζεται με τη φθινοπωρινή ισημερία και τις αγροτικές παραδόσεις, ενώ παραδοσιακά ο Οκτώβριος φιλοξενεί και τη λεγόμενη «Hunter’s Moon» ή «Σελήνη του Κυνηγού», δύο ονομασίες που αποτυπώνουν τον αγροτικό κύκλο και το κυνήγι στο φως του φεγγαριού.

Σύμφωνα με τη NASA, οι υπερπανσέληνοι φαίνονται έως και 14% μεγαλύτερες και 30% πιο λαμπερές από τις συνηθισμένες πανσελήνους, χαρίζοντας ένα σπάνιο θέαμα, με κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:11 Η μάθηση δεν έχει ηλικία: Ξεκίνησε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Χαλανδρίτσα – Νέα αρχή για 22 ενήλικες
13:07 Η ΝΕΠ στο «Nea Smyrni Trophy 5» – Φωτογραφίες
13:07 Νόμπελ Φυσικής 2025: Στους Clarke, Devoret και Martinis για τη «μακροσκοπική» κβαντομηχανική
13:00 Αίολος Αγυιάς: Τι δήλωσαν Βασίλης Σκέντζος και Αγγελος Χατζαράς για την πρεμιέρα
13:00 Πάτρα: Τι θα πάρει τη θέση του πρώην Κτιρίου Λιμένα;
12:58 Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση για την κλήτευση Μυλωνάκη και άλλων μαρτύρων
12:55 ΔΥΠΑ: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για 850 νέες επιχειρήσεις με επιχορήγηση 14.800 ευρώ
12:52 Η Κάτω Αχαΐα στέλνει μήνυμα ζωής: Eκδήλωση για την οδική ασφάλεια με βιωματικές δράσεις
12:49 Μπακογιάννη: «Η κουτάλα Τσίπρα θα ανακατέψει τα νερά της αντιπολίτευσης»
12:47 Προβλήματα στη λειτουργία του Χ (πρώην Twitter): Δυσκολίες σύνδεσης για χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα
12:45 Νέος κλειστός χώρος άθλησης στην Πάτρα
12:43 ΕΔΕ για το λάθος φάρμακο στο “Αττικόν”: Τι εξετάζει το νοσοκομείο
12:38 Politico: Η Γαλλία σε τροχιά αστάθειας – Η Ευρώπη φοβάται ντόμινο πολιτικών και οικονομικών αναταράξεων
12:32 Και επίσημα η Μαρία Τρόντσα στην ΕΑΠ
12:30 Από αρνήσεις αλκοτέστ μέχρι καταδίκες για απάτη: Σειρά συλλήψεων σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο
12:24 Η Ρωσία αναχαίτισε 210 drone, μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις
12:24 Νετανιάχου: «Το τέλος του πολέμου στη Γάζα είναι κοντά» – Ξεκινούν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο Σαρμ ελ Σέιχ
12:21 Η Άνω Οβρυά «βούλιαξε» μέσα σε έξι λεπτά: Το ίδιο δράμα, άλλη μια μέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:18 Νέο επίδομα για οικογένειες δείτε ποιους αφορά
12:10 Βραδιά ευρώπης για τον Προμηθέα, υποδέχεται την Χαϊδελβέργη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ