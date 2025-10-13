Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

11:43 Η ομιλία του Τραμπ μετά την απελευθέρωση των ομήρων ΒΙΝΤΕΟ
11:42 Κακοκαιρία προ των πυλών: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα
11:37 ΝΟΠ: Επιστροφή δυο παικτών ενόψει της μάχης με τα Χανιά
11:34 Τασούλας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: «Να αποστειρωθεί ο διάλογος από την πολιτική επικαιρότητα»
11:32 Σε θετικό πρόσημο «άνοιξε» η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου
11:30 Πάτρα: «Το έπος του ’40», επετειακή έκθεση στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ
11:30 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα 13,2 μονάδων για τη ΝΔ – Αρνητικοί οι πολίτες σε ενδεχόμενα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά
11:25 Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα» την Τετάρτη στο «Πολύεδρο»
11:24 Απεργία στις 14 Οκτωβρίου: «Νεκρώνουν» οι μετακινήσεις σε όλη τη χώρα: Ποιοι συμμετέχουν και πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
11:21 Νέα 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου προκηρύσσει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Απάντηση στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης»
11:20 Επίσημη έναρξη του έργου MARKATO στην Πάτρα ΦΩΤΟ
11:17 Χανιά: 15χρονη σε κώμα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η μητέρα της
11:16 Cine Cabaret: The Show στην Πάτρα
11:14 Γάζα: Απελευθερωθήκαν και οι υπόλοιποι 13 όμηροι ΒΙΝΤΕΟ
11:12 Πάτρα: Για 7 παραστάσεις η «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη
11:10 Μητσοτάκης: «Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος – να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του»
11:07 Ανάσα ρευστότητας για τη Θεσσαλία: Νέο Ταμείο Μικροδανείων έως 25.000 ευρώ για πληγείσες επιχειρήσεις
11:07 Πάτρα: Εργαστήρι Υποκριτικής στο «Μηχανουργείο» από τον Γεράσιμο Ντάβαρη
11:04 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πήρε εξιτήριο: «Όλα καλά, νιώθω καλύτερα» ΒΙΝΤΕΟ
11:01 Πάτρα: 55χρονος κατηγορείται από κόρες και ανιψιές για ασέλγεια
