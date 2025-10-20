Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

 Υψηλή ποιότητα, μοναδική φρεσκάδα και πάντα χαμηλές τιμές!

20 Οκτ. 2025 9:00
Pelop News

Απόλαυσε πάνω από 230 υψηλής ποιότητας αλμυρά ή γλυκά προϊόντα που φέρνουν τα Lidl για εσένα και την οικογένεια ή την εκλεκτή παρέα σου! Διάλεξε πάνω από 25 προϊόντα εμπνευσμένα από τη λατινοαμερικάνικη κουζίνα και ταξίδεψε γευστικά σε εξωτικούς προορισμούς, γεμάτους απόλαυση! Περιποιήσου τον εαυτό σου με τη ρόμπα μικροϊνών και πετσέτες φροτέ Livarno ή ανανέωσε το μπάνιο σου με χρηστικά είδη και νιώσε όμορφα, κάθε μέρα! Ανανέωσε το φθινοπωρινό look όλης της οικογένειας, με lightweight μπουφάν σε στιλάτα σχέδια και χρώματα, για να απολαμβάνετε όμορφες στιγμές, κάθε μέρα! Ομόρφυνε το σπίτι, το μπαλκόνι ή τον κήπο σου με πολύχρωμα άνθη και φυτά και ζήσε το Φθινόπωρο με όμορφη διάθεση και έμπνευση! Ανάλαβε την διακόσμηση του παιδικού δωματίου με καλόγουστα & χρηστικά μικροέπιπλα που θα δώσουν μια χρωματιστή και παραμυθένια πινελιά στον χώρο τους!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:08 Καρκίνος του μαστού: Η «ροζ» παρέλαση στην Αμαλιάδα την Παρασκευή 24/10
10:02 Αλαβάνος: «Δεν είναι Αριστερά ο Τσίπρας, εγώ ασχολούμαι με σοβαρές υποθέσεις της πολιτικής»
9:54 Νέο Εργασιακό Νόμοσχεδίο: Πού θα εφαρμοστεί το 13αωρο
9:51 Λούβρος – Εμανούελ Μακρόν: «Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»
9:45 Ο Τραμπ απειλεί να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σαν Φρανσίσκο
9:39 Ο διαγωνιζόμενος του «The Voice» που την «είπε» στην Ελενα Παπαρίζου
9:34 ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ από την εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν.. αλα Κάνιε Γουέστ
9:34 Τσίπρας για Κατεχόμενα: Εκλογή Ερχιουρμάν δημιουργεί ελπίδες για επανεκκίνηση των συνομιλιών
9:23 Γεραπετρίτης: Νέο κεφάλαιο ελπίδας για την Κύπρο μετά τη νίκη Ερχιουρμάν
9:20 Ωρα Πατρών: Οι «πονηρούληδες» της Δημοτικής Αρχής.
9:07 Πάτρα: Τι προηγήθηκε της εξαφάνισης του αγνούμενου ψαροντουφεκά
9:03 e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι πάνε ταμείο
8:57 Βόρεια Μακεδονία: Σάρωσε το VMRO-DPMNE στον α’ γύρο των δημοτικών εκλογών
8:47 Τουφάν Ερχιουρμάν: Ποιος είναι ο νέος «ηγέτης» στα Κατεχόμενα που εκτόπισε τον εκλεκτό του Ερντογάν
8:44 Διάρρηξη Μουσείο Λούβρου: Οι έρευνες των Αρχών και η «παραγγελία» από συλλέκτη ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
8:33 Λιμενικό: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης
8:31 Πάτρα: Βίαζε την κόρη, απειλούσε να κάψει τη γυναίκα του!
8:25 Τραγωδία ανοιχτά της Λαμπεντούζα: Δύο νεκροί από κατάποση καυσίμου, διασώθηκαν 91 μετανάστες, 14 σε σοβαρή κατάσταση
8:23 Στη Σλοβενία σήμερα ο Μητσοτάκης
