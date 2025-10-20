Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Απόλαυσε πάνω από 230 υψηλής ποιότητας αλμυρά ή γλυκά προϊόντα που φέρνουν τα Lidl για εσένα και την οικογένεια ή την εκλεκτή παρέα σου! Διάλεξε πάνω από 25 προϊόντα εμπνευσμένα από τη λατινοαμερικάνικη κουζίνα και ταξίδεψε γευστικά σε εξωτικούς προορισμούς, γεμάτους απόλαυση! Περιποιήσου τον εαυτό σου με τη ρόμπα μικροϊνών και πετσέτες φροτέ Livarno ή ανανέωσε το μπάνιο σου με χρηστικά είδη και νιώσε όμορφα, κάθε μέρα! Ανανέωσε το φθινοπωρινό look όλης της οικογένειας, με lightweight μπουφάν σε στιλάτα σχέδια και χρώματα, για να απολαμβάνετε όμορφες στιγμές, κάθε μέρα! Ομόρφυνε το σπίτι, το μπαλκόνι ή τον κήπο σου με πολύχρωμα άνθη και φυτά και ζήσε το Φθινόπωρο με όμορφη διάθεση και έμπνευση! Ανάλαβε την διακόσμηση του παιδικού δωματίου με καλόγουστα & χρηστικά μικροέπιπλα που θα δώσουν μια χρωματιστή και παραμυθένια πινελιά στον χώρο τους!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



