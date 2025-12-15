Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Υψηλή ποιότητα, μοναδική φρεσκάδα και πάντα χαμηλές τιμές!

15 Δεκ. 2025 9:00
Pelop News

Προτίμησε ποικιλία από γευστικά και ποιοτικά αλμυρά ή γλυκά προϊόντα και απόλαυσε υπέροχες προτάσεις, που θα κάνουν τις γιορτές ξεχωριστές! Διάλεξε πάνω από 115 γλυκές λιχουδιές και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους και κάνε κάθε μέρα μια γλυκιά, απολαυστική γιορτή για όλους! Μαστορέματα & επιδιορθώσεις; Απόκτησε τα ισχυρά και αξιόπιστα εργαλεία Parkside και κάνε τις εργασίες σου με σιγουριά και ευκολία, σαν επαγγελματίας! Εντυπωσίασε φίλους και γνωστούς προσφέροντας πάνω από 10 γευστικά αλμυρά σνακ και απολαύστε κάθε στιγμή, με αμείωτη όρεξη για πάρτι! Επίλεξε όμορφα λουλούδια γεμάτα χρώμα για τα Χριστούγεννα και χάρισε χαμόγελα και θετική ενέργεια με υπέροχα άνθη από τα Lidl! Απόκτησε τον απαραίτητο εξοπλισμό σκι από τα Lidl και ζήσε ξέγνοιαστα τις χειμερινές σου αποδράσεις για διασκέδαση και παιχνίδι στα χιόνια!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ

 

