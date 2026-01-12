Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Από Πέμπτη 15.01, γέμισε το καλάθι σου με ποικιλία καθαριστικών σε μόνιμα αχτύπητες τιμές και απόλαυσε αδιαμφισβήτητη καθαριότητα με μια κίνηση, γιατί αξίζει! Ανακάλυψε πάνω από 70 επιλογές κρεατικών για το καθημερινό τραπέζι σου και απόλαυσε με την οικογένεια ή την παρέα σου αξεπέραστη ποιότητα και οικονομία! Ανακάλυψε πάνω από 60 προϊόντα σε XXL συσκευασίες & αισθητά πιο χαμηλές τιμές και απόλαυσε κάθε μέρα σου, ακόμα περισσότερο! Αναζήτησε ποικιλία εργαλείων υψηλής ποιότητας ή ρούχα εργασίας Parkside, εξόπλισε το εργαστήριό σου και κάνε τη δουλειά σου άνετα, σαν επαγγελματίας! Κάνε κάθε χειμωνιάτικη μέρα σου ομορφότερη και γεμάτη χρώματα και αρώματα, με άνθη και φυτά επιλεγμένα από τα Lidl! Δημιούργησε κάτι νέο ή επιδιόρθωσε με την ραπτομηχανή Pfaff σε Lidl Plus τιμή και ανακάλυψε άλλα είδη & αξεσουάρ ραπτικής που χρειάζεσαι για το ατελιέ σου!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ

