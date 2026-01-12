Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Υψηλή ποιότητα, μοναδική φρεσκάδα και πάντα χαμηλές τιμές!

12 Ιαν. 2026 9:00
Pelop News

Από Πέμπτη 15.01, γέμισε το καλάθι σου με ποικιλία καθαριστικών σε μόνιμα αχτύπητες τιμές και απόλαυσε αδιαμφισβήτητη καθαριότητα με μια κίνηση, γιατί αξίζει! Ανακάλυψε πάνω από 70 επιλογές κρεατικών για το καθημερινό τραπέζι σου και απόλαυσε με την οικογένεια ή την παρέα σου αξεπέραστη ποιότητα και οικονομία! Ανακάλυψε πάνω από 60 προϊόντα σε XXL συσκευασίες & αισθητά πιο χαμηλές τιμές και απόλαυσε κάθε μέρα σου, ακόμα περισσότερο! Αναζήτησε ποικιλία εργαλείων υψηλής ποιότητας ή ρούχα εργασίας Parkside, εξόπλισε το εργαστήριό σου και κάνε τη δουλειά σου άνετα, σαν επαγγελματίας! Κάνε κάθε χειμωνιάτικη μέρα σου ομορφότερη και γεμάτη χρώματα και αρώματα, με άνθη και φυτά επιλεγμένα από τα Lidl! Δημιούργησε κάτι νέο ή επιδιόρθωσε με την ραπτομηχανή Pfaff σε Lidl Plus τιμή και ανακάλυψε άλλα είδη & αξεσουάρ ραπτικής που χρειάζεσαι για το ατελιέ σου!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:49 Χρυσές Σφαίρες 2026: Αναστάτωση από φωτιά στην αίθουσα Τύπου ΒΙΝΤΕΟ
12:43 Συναγερμός στην Πάτρα: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα – Στο σημείο αστυνομία, πυροσβεστική και ψυχολόγοι
12:42 Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Λεμπέση στον ΝΟΠ
12:38 Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Εμπαιγμός» η ανακοίνωση ΣΕΒΙΠΑ για ιατρείο στη ΒΙΠΕ – Ζητά Κέντρο Υγείας και ΕΚΑΒ
12:33 ΙΟΒΕ: Σταθερό οικονομικό κλίμα με βελτίωση της εμπιστοσύνης
12:32 Πάλεψε με τα κύματα για να σώσει το αυτοκίνητό του στο λιμάνι της Τήνου ΒΙΝΤΕΟ
12:28 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλείνει μέσα Φεβρουαρίου η Εξεταστική – Σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για μάρτυρες και διαφάνεια
12:27 Η πρώτη αντίδραση Χριστοδουλίδη μετά την παραίτηση Χαραλάμπους
12:23 Χατζηδάκης προς αγρότες: «Ο διάλογος δεν μπορεί να περιμένει» – Ανοικτό το ενδεχόμενο αποχής από το Μαξίμου
12:18 Γαλλία: Τουρίστες εκτός Ευρώπης θα πληρώνουν ακριβότερα στα μουσεία
12:15 «Νέα Δυτική Ελλάδα»: Στήριξη στο Σπίτι του Χαμόγελου του Παιδιού στην Τέμενη Αιγίου
12:11 Λιβαθηνός: “Δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι με τον Ερμή”
12:09 Θάνατος 17χρονου στις Σέρρες: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για πιθανές παραλείψεις κρατικών φορέων
12:04 Μέτωπο αντίδρασης στην Πάτρα για τις Σχολικές Επιτροπές: Κινητοποίηση και κλιμάκωση ενάντια στο νομοσχέδιο ΦΩΤΟ
12:03 Γερμανία: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων στην Φρανκφούρτη ΒΙΝΤΕΟ
11:59 Χιόνια, παγετός και κατολισθήσεις σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία: Πού χρειάζονται αλυσίδες, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
11:56 Διήμερο παγωνιάς πριν την απότομη αλλαγή: Χιόνια και τσουχτερό κρύο έως την Τρίτη – Ο χάρτης των χιονοπτώσεων
11:54 Με το «δεξί» στο 2026 οι άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ
11:51 Θεσμική ασπίδα για τα παιδιά: Στο Τοπικό Δίκτυο Φορέων ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας – Γρ. Αλεξόπουλος: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει αβοήθητο»
11:47 Σε ανοδικό έδαφος κινείται το Χρηματιστήριο της Αθήνας
