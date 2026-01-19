Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Υψηλή ποιότητα, μοναδική φρεσκάδα και πάντα χαμηλές τιμές!

Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
19 Ιαν. 2026 9:00
Pelop News

Από Πέμπτη 22.01, γέμισε το καλάθι σου με γυναικεία είδη προσωπικής υγιεινής σε μόνιμα αχτύπητες τιμές και απόλαυσε αδιαμφισβήτητη άνεση με μια κίνηση, γιατί αξίζει! Νιώσε άνετα και όμορφα κάθε μέρα, επιλέγοντας πρακτικά εσώρουχα με μοντέρνο σχεδιασμό και απαλά υφάσματα, στις πάντα συμφέρουσες τιμές Lidl! Κάνε πιο «ζεστές» τις χειμωνιάτικες μέρες και ανανέωσε τους χώρους του σπιτιού σου με χρωματιστά άνθη, φυτά ή βολβούς από τα Lidl! Απόκτησε την επαναφορτιζόμενη σκούπα Bosch 2 σε 1 σε Lidl Plus τιμή και απόλαυσε ένα πραγματικά καθαρό σπίτι, εύκολα και γρήγορα, γιατί αξίζει! Ανακάλυψε πάνω από 70 επιλογές κρεατικών για το καθημερινό τραπέζι σου και απόλαυσε με την οικογένεια ή την παρέα σου αξεπέραστη ποιότητα και οικονομία! Ανακάλυψε πάνω από 65 ποιοτικά προϊόντα εμπνευσμένα από την ιταλική κουζίνα και ετοίμασε πιάτα γεμάτα γεύση, μεσογειακό ταπεραμέντο και δημιουργικότητα! Ανακάλυψε πάνω από 25 προϊόντα σε XXL συσκευασίες & αισθητά πιο χαμηλές τιμές και απόλαυσε κάθε μέρα σου, ακόμα περισσότερο!

 

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

 Δες το Φυλλάδιο εδώ

 

