Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει.

09 Φεβ. 2026 11:37
Pelop News

Πες «σ’ αγαπώ» με όμορφες ανθοδέσμες ή συνθέσεις για τον Άγιο Βαλεντίνο και χάρισε χαμόγελα και όμορφα συναισθήματα! Ανανέωσε το casual look σου κάνοντας άνετους συνδυασμούς με φόρμες fleece σε όμορφες γραμμές ή παντόφλες Esmara, όλα σε συμφέρουσες Lidl τιμές! Εξοπλίσου με τον πιο όμορφο χαρταετό για την Καθαρά Δευτέρα και ετοιμάσου να ζήσετε στιγμές που θα ανεβάσουν ψηλά την καλή διάθεση όλης της οικογένειας! Αναζήτησε λευκά είδη Livarno σε ποικιλία σχεδίων και σε όμορφους χρωματισμούς ή άλλα χρηστικά είδη, όλα σε τιμές όπως τις ονειρεύεσαι! Ανακάλυψε πρακτικά, μοντέρνα και καλαίσθητα σκεύη & είδη κουζίνας και βρες την έμπνευσή σου για να δημιουργήσεις απολαυστικές συνταγές! Αναζήτησε ποικιλία εργαλείων υψηλής ποιότητας Parkside Performance, εξόπλισε το εργαστήριό σου και κάνε τη δουλειά σου, σαν επαγγελματίας! Γέμισε το καλάθι σου με όλα τα προϊόντα που χρειάζεσαι και απόλαυσε ποιότητα, ποσότητα, ποικιλία και ξεκάθαρα πιο συμφέρουσες τιμές, με αποδείξεις! Ανακάλυψε πάνω από 70 επιλογές κρεατικών για το καθημερινό τραπέζι σου και απόλαυσε με την οικογένεια ή την παρέα σου αξεπέραστη ποιότητα και οικονομία! Βάλε στο καρότσι σου πάνω από 130 νηστίσιμα προϊόντα που μυρίζουν παράδοση και απόλαυσε γεύση, ποιότητα και οικονομία, όλα στο πιάτο σου! Δοκίμασε προτάσεις πιάτων που σε ταξιδεύουν στη μακρινή και εξωτική Ινδία μέσα από τη σειρά προϊόντων Vitasia και απόλαυσε νέες γευστικές εμπειρίες!

