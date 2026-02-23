Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει.

Βάλε στο καρότσι σου ποικιλία από νηστίσιμα προϊόντα που μυρίζουν παράδοση και απόλαυσε γεύση, ποιότητα και οικονομία, όλα στο πιάτο σου! Κάνε λίστα για τα ψώνια της Σαρακοστής στα Lidl και απόλαυσε επιλεγμένα κατεψυγμένα λαχανικά και ρύζια, με τιμές χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ, -13%! Πρόσφερε πάνω από 65 μικρές πασχαλινές λιχουδιές και χάρισέ τους το πιο γλυκό Πάσχα, που θα μείνει αξέχαστο, σε μικρούς, αλλά και μεγάλους! Βρες ό,τι χρειάζεσαι για να εμπνευστείς γευστικά, αλλά και να προσφέρεις εκλεκτές, ξεχωριστές γεύσεις στους αγαπημένους ή στους καλεσμένους σου! Βάλε στο καλάθι σου πάνω από 15 νόστιμα και ποιοτικά προϊόντα με παραδοσιακές, έντονες γεύσεις και αρώματα, που φέρνουν τη Γερμανία στο πιάτο σου! Ανανέωσε τον εξοπλισμό της κουζίνας σου με πρακτικές συσκευές ή λειτουργικά σκεύη και είδη που θα διευκολύνουν την κάθε μέρα σου, στις απολαυστικές τιμές Lidl! Απόκτησε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη Parkside, για να κάνεις εργασίες στον κήπο σου και να τον προετοιμάσεις για όμορφες ημέρες με την οικογένεια ή τους φίλους! Ανανέωσε την γκαρνταρόμπα σου, με ένα ελαφρύ μπουφάν, μπλούζες, παντελόνι, sneakers και εσώρουχα Esmara Men, για άνετες casual εμφανίσεις και… cool look, κάθε μέρα! Ετοιμάσου να καλωσορίσεις την Άνοιξη και ανανέωσε τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους του σπιτιού σου με χρωματιστά άνθη & φυτά ή βολβούς, από τα Lidl! Γέμισε το καλάθι σου με όλα τα προϊόντα που χρειάζεσαι και απόλαυσε ποιότητα, ποσότητα, ποικιλία και ξεκάθαρα πιο συμφέρουσες τιμές, με αποδείξεις!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ

