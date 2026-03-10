Το ΓΕΛ Ρίου πρωταθλήτρια ομάδα στο Σχολικό χάντμπολ

Σημαντική επιτυχία για την ομάδα χάντμπολ του ΓΕΛ Ρίου κι έπεται συνέχεια με στόχο να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί…

Το ΓΕΛ Ρίου πρωταθλήτρια ομάδα στο Σχολικό χάντμπολ Οι πρωταθλητές ποζάρουν στον φακό
10 Μαρ. 2026 9:18
Pelop News

Το ΓΕΛ Ρίου αναδείχθηκε πρωταθλήτρια ομάδα στο Σχολικό πρωτάθλημα Λυκείων Ν. Αχαΐας για τη σχολική περίοδο 2025-2026. Την περασμένη βδομάδα στο κλειστό γυμναστήριο «Κώστας Πετρόπουλος» στο Κουκούλι, νίκησε με σκορ 18-14 (ημ. 9-6) το 3ο ΓΕΛ Αγρινίου και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Πανελληνίου σχολικού πρωταθλήματος.

Την ερχόμενη Πέμπτη στις 11π.μ., πάλι στην Πάτρα και στο ίδιο γήπεδο, θα φιλοξενήσει τον πρωταθλητή των Λυκείων του Νομού Αργολίδας και ο νικητής θα παίξει στην έδρα του με τον πρωταθλητή των Λυκείων της Κέρκυρας.

Η διευθύντρια του ΓΕΛ Ρίου Μίνα Πετροπούλου, καθώς και ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου, αλλά και οι υπεύθυνοι καθηγητές φυσικής αγωγής του ΓΕΛ Ρίου Αναστασία Στρατούλια και Στρατής Προδρομάκης, συγχαίρουν και δια του Τύπου τους μαθητές τους για την επιτυχία τους.

Στη φωτογραφία διακρίνονται όρθιοι από αριστερά οι Θ. Κατσένης, Χ. Φορτώσης, Τ. Λουκόπουλος, Χ. Χρόνης (πίσω), Σ. Αθανασόπουλος, Α. Κυριαζόπουλος, Μίνα Πετροπούλου (διευθύντρια), Π. Σιάχος, Α. Παπαδημητρόπουλος (πίσω), Ν. Τζελετόπουλος, Δ. Αλεξανδρόπουλος (πίσω), Φ. Κανελλόπουλος, Β. Χρόνης (πίσω), Ι. Κριμπάς. Από τη φωτογραφία απουσιάζουν οι μαθητές Δ. Λάτσινος, Α. Γιώτης, Σ. Αλεξανδρόπουλος και Κ. Φύσσας.

