Το Γενικό Επιτελείο Στρατού «καλεί» τις Ελληνίδες στις Ένοπλες Δυνάμεις ΒΙΝΤΕΟ

Με ένα βίντεο, το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) απευθύνει επίσημο κάλεσμα στις Ελληνίδες που επιθυμούν να ενταχθούν εθελοντικά στις τάξεις του Στρατού Ξηράς. Το πρόγραμμα, που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το 2026, ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή των γυναικών στην εθνική άμυνα σε εθελοντική βάση.

Το πρόγραμμα αφορά γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να υπηρετήσουν 12μηνη θητεία. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια:

Ο πιλοτικός στόχος για το πρώτο έτος (2026) είναι η ένταξη 200 εθελοντριών .

Θα υπάρξει δέσμη κινήτρων για τις συμμετέχουσες (μοριοδότηση, επαγγελματική κατάρτιση κ.α.).

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις συμμετοχής τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΓΕΣ. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου 2026.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων και στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων των γυναικών σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ασφάλειας.

