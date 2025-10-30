Το γλέντι που βάφτηκε με αίμα στην Κίσσαμο: “Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσει” είπε ο 23χρονος

«Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσει και γι’ αυτό τον πυροβόλησα» φέρεται να δήλωσε ο 23χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 52χρονου στην Κίσσαμο Χανίων, αργά το απόγευμα της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το θύμα έφερε τρεις σφαίρες, μία εκ των οποίων στην καρδιά.

Ο 23χρονος παρουσιάστηκε στις Αρχές έπειτα από 19 ώρες φυγής και στην προανακριτική του απολογία υποστήριξε ότι ενήργησε υπό τον φόβο πως ο θείος του θα τον πυροβολήσει. «Είχα πάει στη γιορτή για να βοηθήσω στο ψήσιμο. Δεν τον είχα δει καθόλου. Κάποια στιγμή με είδε, με έβρισε και έκανε μια κίνηση πίσω από την πλάτη του. Νόμιζα πως πήγε να βγάλει πιστόλι, κι έτσι έβγαλα κι εγώ το δικό μου — το είχα για μπαλωθιές — και τον πυροβόλησα. Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσει», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1.

Παρά τη συγγενική τους σχέση, οι δύο οικογένειες είχαν έντονη αντιπαλότητα επί μία δεκαετία. «Η οικογένειά μου δεν ήθελε καμία επαφή μαζί του. Με υποτιμούσε, μου μιλούσε άσχημα, είχε πάει να με χτυπήσει με το αυτοκίνητό του. Είχε χτυπήσει και τον αδερφό μου πριν δύο χρόνια, και ήταν στα δικαστήρια», φέρεται να πρόσθεσε ο 23χρονος.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 52χρονος επρόκειτο να δικαστεί την Παρασκευή, λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του, για το περιστατικό επίθεσης με μπουκάλι εις βάρος του αδελφού του δράστη.

Ο 23χρονος αναμένεται να παρουσιάσει την υπερασπιστική του γραμμή το Σάββατο, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Κισσάμου.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το φονικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής (26/10), στην πλατεία του χωριού Έλος, όπου μόλις είχε ολοκληρωθεί η γιορτή του Κάστανου. Παρόντες ήταν δεκάδες κάτοικοι και οικογένειες με παιδιά.

Ο 52χρονος κτηνοτρόφος διασκέδαζε για την ονομαστική του εορτή, όταν εμφανίστηκε ο 23χρονος ανιψιός του.

Μετά από σύντομη λεκτική αντιπαράθεση, ο νεαρός έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε τρεις φορές σχεδόν εξ επαφής, σκοτώνοντάς τον ακαριαία.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ παρευρισκόμενοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα και παρέλαβε τον 52χρονο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, οι γιατροί του νοσοκομείου Χανίων διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν τις μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν τις χρόνιες συγκρούσεις μεταξύ των δύο οικογενειών.

