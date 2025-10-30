Το Helpdesk του DigiWest δίπλα στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στον Κόμβο Ψηφιακού Μετασχηματισμού!

Το Γραφείο Υποστήριξης Δικαιούχων (Helpdesk) του έργου DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον Κόμβο, προσφέροντας άμεση, αξιόπιστη και προσωποποιημένη υποστήριξη σε κάθε στάδιο της συμμετοχής τους.

Στόχος του Helpdesk είναι να εξασφαλίζει ότι κάθε επιχείρηση αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες και τα εργαλεία του DigiWest. Αποτελεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς για:

έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση,

απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή στο έργο,

καθοδήγηση για την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών του Κόμβου.

Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων και διευκολύνεται η ουσιαστική ένταξη της ψηφιακής καινοτομίας στην καθημερινή τους λειτουργία. Η επικοινωνία με το Helpdesk πραγματοποιείται τηλεφωνικά ή μέσω e-mail , δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να λάβει άμεση καθοδήγηση και πρακτικές λύσεις στα θέματα που την απασχολούν.

Το Γραφείο Υποστήριξης Δικαιούχων (Helpdesk) λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου DigiWest, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία επενδύει στρατηγικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων της περιοχής, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείο Υποστήριξης (Helpdesk)

☎️ Τηλέφωνο: 2616 000 854 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 21:00)

📧 Email: info@digiwest-pde.gr

Το έργο «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» αποτελεί το υποέργο 1 της Πράξης «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας» με κωδικό ΟΠΣ 6004483, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027». Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.968.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ) και η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



