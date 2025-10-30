Το Helpdesk του DigiWest δίπλα στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στον Κόμβο Ψηφιακού Μετασχηματισμού!

Στόχος του Helpdesk είναι να εξασφαλίζει ότι κάθε επιχείρηση αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες και τα εργαλεία του DigiWest.

Το Helpdesk του DigiWest δίπλα στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στον Κόμβο Ψηφιακού Μετασχηματισμού!
30 Οκτ. 2025 15:08
Pelop News

Το Γραφείο Υποστήριξης Δικαιούχων (Helpdesk) του έργου DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον Κόμβο, προσφέροντας άμεση, αξιόπιστη και προσωποποιημένη υποστήριξη σε κάθε στάδιο της συμμετοχής τους.

Στόχος του Helpdesk είναι να εξασφαλίζει ότι κάθε επιχείρηση αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες και τα εργαλεία του DigiWest. Αποτελεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς για:

  • έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση,
  • απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή στο έργο,
  • καθοδήγηση για την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών του Κόμβου.

Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων και διευκολύνεται η ουσιαστική ένταξη της ψηφιακής καινοτομίας στην καθημερινή τους λειτουργία. Η επικοινωνία με το Helpdesk πραγματοποιείται τηλεφωνικά ή μέσω e-mail, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να λάβει άμεση καθοδήγηση και πρακτικές λύσεις στα θέματα που την απασχολούν.

Το Γραφείο Υποστήριξης Δικαιούχων (Helpdesk) λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου DigiWest, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία επενδύει στρατηγικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων της περιοχής, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείο Υποστήριξης (Helpdesk)

☎️ Τηλέφωνο: 2616 000 854 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 21:00)
📧 Email: info@digiwest-pde.gr

Το έργο «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» αποτελεί το υποέργο 1 της Πράξης «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας» με κωδικό ΟΠΣ 6004483, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027». Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.968.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ) και η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Εντοπισμός παράνομης μεταφοράς ζώντων ζωών στη Ναύπακτο – Τι δήλωσε ο Ανδρέας Φίλιας
15:13 Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου – Ποιοι είναι
15:08 Το Helpdesk του DigiWest δίπλα στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στον Κόμβο Ψηφιακού Μετασχηματισμού!
15:00 Νέα έρευνα της Data C στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης: Πώς οι Τσίπρας, Καρυστιανού και Σαμαράς αλλάζουν τα δεδομένα
14:57 Όλγα Δάλλα κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Είμαστε 20 γυναίκες που καρατομήθηκαν – Ετοιμάζουμε σωματείο για όσες υπέστησαν bullying»
14:50 Νέος «Χάρτης Τροχαίων Συγκρούσεων» στο gov.gr – Δείτε σε πραγματικό χρόνο τα πιο επικίνδυνα σημεία της χώρας
14:41 Πάτρα: Ενημέρωση για στεγαστική συνδρομή στους πυρόπληκτους του Δήμου
14:39 Χρυσοχοΐδης: «Η ανοχή στην ανομία τελείωσε» – Ενισχύεται η Τροχαία με 160 νέους αστυνομικούς και σχέδιο για μείωση των τροχαίων
14:33 Ευλογιά προβάτων – Ναύπακτος: Οδηγός φορτηγού μετέφερε 200 ζώα παρά την απαγόρευση
14:29 Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο: Στο σημείο 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, απεγκλωβίστηκαν 2 ηλικιωμένοι
14:21 Πάτρα: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς
14:20 Εξιχνιάζεται η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους: Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη μετά από ευρωπαϊκά εντάλματα
14:17 Η Μυρσίνη Λοΐζου απαντά στην Καθημερινή: «Αισχρό και ψευδές λιβελλογράφημα – Απαιτώ δημόσια διάψευση»
14:10 Κακλαμάνης: Ευρεία αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής την άνοιξη του 2026 – «Τέλος στους ατέρμονους μονολόγους»
14:05 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καλείται να καταθέσει ο διευθύνων σύμβουλος της Cognitera για το έργο της νέας ΚΑΠ
14:00 Η Κρήτη στους δρόμους: Αγρότες και κτηνοτρόφοι κλείνουν τον ΒΟΑΚ σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο
14:00 Μέσα στο 2026 η διαδικασία για νέο Αρχιεπίσκοπο Ελλάδας: Στην κούρσα διαδοχής και ο Χρυσόστομος
13:53 Μαρινάκης για την κόντρα Κικίλια – Μπακογιάννη: «Δεν υπάρχει αλαζονεία, ούτε τιμωρητική διάθεση»
13:53 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Έντζη Σταματάκη με τον Αντώνη Κουνάβη
13:44 Οι ωφελούμενοι των ΚΔΑΠ ΑμεΑ «ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ» και «ΚΟΜΑΙΘΩ» του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων στα Ιωάννινα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ