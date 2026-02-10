Το ιατρικό δελτίο του Προμηθέα και κάλεσμα για τον «τελικό» με Περιστέρι

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Προμηθέας έχει ως εξής:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ενημερώνει για την κατάσταση των τραυματιών, που έλειψαν από τα πρόσφατα παιχνίδια της ομάδας μας.

Ο Κένταλ Μακ Κάλουμ τον τελευταίο ένα μήνα αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο και τελικά αποφασίστηκε να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει και να ενισχύσει την ομάδα μας στην τελική ευθεία της σεζόν.

Ο Ρομπ Γκρέι υπέστη κάταγμα στο χέρι στην προπόνηση της περασμένης Δευτέρας και θα μείνει εκτός για το προσεχές διάστημα, ωστόσο και για εκείνον υπάρχουν βάσιμες ελπίδες πως θα επιστρέψει στη δράση για το τελευταίο κομμάτι της GBL.

Ο Λέιτον Χάμοντς πηγαίνει εξαιρετικά με την αποθεραπεία του και θα είναι άμεσα διαθέσιμος, ενώ ο Αντώνης Καραγιαννίδης έχει ξεπεράσει πλήρως το διάστρεμμα που τον ταλαιπώρησε και έχει τεθεί στα πλάνα του Κούρο Σεγκούρα.

Παράλληλα, ενημερώνουμε τον κόσμο πως καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα κενά στο ρόστερ της ομάδας μας, ώστε αυτή να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό πρόσωπο στο φινάλε και να πετύχει τους στόχους της. Για να συμβεί αυτό, απαραίτητη είναι και η στήριξη του φίλαθλου κοινού μας στα κρίσιμα εναπομείναντα ματς, αρχή γενομένης από το καθοριστικό ματς του Σαββάτου, με αντίπαλο το Περιστέρι στο Δ. Τόφαλος, Η στήριξή σας είναι ζωτικής σημασίας για τον σύλλογο, ειδικά τη δεδομένη στιγμή, που ο Προμηθέας ξεκινάει την αντεπίθεσή του, για να μπορέσει να φτάσει στην επιτυχία».

