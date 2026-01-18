Το Ιδρυμα Νόμπελ κόβει την όρεξη του Ντόναλντ Τραμπ

«Το βραβείο δεν επιδέχεται μεταβίβαση, εκ νέου απονομή ή περαιτέρω διανομή, ακόμη και σε συμβολικό επίπεδο», απαντά το Ιδρυμα σε Ματσάδο και πρόεδρο των ΗΠΑ.

18 Ιαν. 2026 15:15
Το Ίδρυμα Νόμπελ προχώρησε σε νέα παρέμβαση, αποσαφηνίζοντας ότι το Βραβείο Ειρήνης δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να απονεμηθεί εκ νέου, ούτε καν συμβολικά.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τη δήλωση της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και βραβευμένης με το Νόμπελ Ειρήνης, Μαρίας Κορίνα Ματσάδο, για την πρόθεσή της να παραδώσει το βραβείο της στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την ευχαρίστησε για την κίνησή της.

Σε νεότερη ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα υπογραμμίζει ότι η αποστολή του είναι να διαφυλάξει την αξιοπρέπεια των βραβείων και τη διαδικασία απονομής τους, όπως ορίζεται από τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ.

Τονίζει δε, ότι τα βραβεία απονέμονται αποκλειστικά σε όσους «έχουν προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος στην ανθρωπότητα» και μόνο από τα αρμόδια όργανα. Συνεπώς, το βραβείο δεν επιδέχεται μεταβίβαση, εκ νέου απονομή ή περαιτέρω διανομή, ακόμη και σε συμβολικό επίπεδο.

Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί τη δεύτερη παρέμβαση του Ιδρύματος. Μετά τη δημόσια δήλωση της κας Ματσάδο, είχε ήδη διευκρινιστεί ότι, ανεξάρτητα από την τύχη του μεταλλίου, του διπλώματος ή του χρηματικού επάθλου, ο αρχικός βραβευμένος παραμένει αυτός που καταγράφεται ιστορικά ως αποδέκτης.

