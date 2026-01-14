Το Ιράν απειλεί ανοικτά τον Τραμπ: Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα χάσει το στόχο

Το Ιράν προχωρά σε ανοικτή απειλή κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να επέμβει υπέρ των διαδηλωτών.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, σύμφωνα με το AFP, μετέδωσε ένα απειλητικό μήνυμα προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας πως «αυτή τη φορά δεν θα χάσει τον στόχο».

Αυτό αποτελεί μια σαφής αναφορά στην απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024 όταν μια σφαίρα χτύπησε στο αυτί τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας.

Μάλιστα το μήνυμα συνοδευόταν από μια φωτογραφία από προέδρου των ΗΠΑ από εκείνη την ομιλία.

Islamic republic state TV just crossed a red line. Airing an image of President Trump after an attempted assassination (by the regime) along with a Persian message reading “this time, the bullet won’t miss.” This is a direct threat against the President. pic.twitter.com/g4UUwnxEYX — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) January 14, 2026



Μέχρι τώρα η πιο άμεση απειλή της Τεχεράνης εναντίον του Τραμπ, ήταν πως θα χτυπηθούν βάσεις των ΗΠΑ, αν η Ουάσιγκτον συνεχίσει να στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

