Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Συναγερμός προκλήθηκε στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου και στη διεθνή ναυτιλία μετά από αναφορές ότι το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης λόγω της πολεμικής σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν χθες προκάλεσαν έντονη ανησυχία στις διεθνείς αγορές, καθώς η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου. Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές ότι εμπορικά πλοία δέχονται επιθέσεις στον Περσικό Κόλπο, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους για πιθανό ναυτικό αποκλεισμό της περιοχής.

Ωστόσο, η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες αυτές. Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίντ Ταχτ Ραβανσί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι οι αναφορές περί τοποθέτησης ναρκών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Καθόλου, αυτό δεν είναι αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε για τις σχετικές πληροφορίες, διαψεύδοντας παράλληλα και τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει όλα τα ιρανικά πλοία στην περιοχή.

Ο Ιρανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ορισμένες χώρες έχουν ήδη επικοινωνήσει με την Τεχεράνη για το ζήτημα της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ και ότι έχει υπάρξει συνεργασία για την ασφαλή μετακίνηση πλοίων.

Παράλληλα, τόνισε πως το Ιράν θεωρεί ότι χώρες που συμμετείχαν σε επιθετικές ενέργειες εναντίον του δεν θα πρέπει να επωφελούνται από την ασφαλή διέλευση μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η χώρα του επιδιώκει να αποτρέψει μια νέα κλιμάκωση, υπενθυμίζοντας πως μετά την έναρξη των συγκρούσεων τον περασμένο Ιούνιο υπήρξε προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, πριν επανέλθει η ένταση αρκετούς μήνες αργότερα.

