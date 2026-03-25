Το Ιράν έλαβε αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου

Το Ιράν φέρεται να έχει παραλάβει πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων σε ουδέτερο έδαφος, με Τουρκία και Πακιστάν να εμφανίζονται στον ρόλο των διαμεσολαβητών.

25 Μαρ. 2026 14:33
Pelop News

Το Ιράν παρέλαβε πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με ανώτερη ιρανική πηγή που μίλησε σήμερα στο Reuters, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση για το πού θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ενδεχόμενες συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Η ίδια πηγή, η οποία ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της πρότασης. Παράλληλα, δεν ξεκαθάρισε αν πρόκειται για το φερόμενο αμερικανικό πλαίσιο 15 σημείων για τη λήξη του πολέμου, στο οποίο έχουν αναφερθεί διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Τουρκία και Πακιστάν στο προσκήνιο

Σύμφωνα με την ιρανική πηγή, η Τουρκία συμβάλλει στις προσπάθειες εξεύρεσης διεξόδου για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ τόσο η ίδια όσο και το Πακιστάν εξετάζονται ως πιθανοί τόποι για τη διεξαγωγή συνομιλιών.

Από την πλευρά της Άγκυρας, ο Χαρούν Αρμαγκάν, αναπληρωτής επικεφαλής για τις Εξωτερικές Υποθέσεις στο κόμμα AKP του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε στο Reuters ότι η Τουρκία «διαδραματίζει ρόλο στη μεταφορά μηνυμάτων».

Ο ίδιος δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων, σημείωσε όμως ότι η διαμεσολάβηση αυτή επεκτείνεται και προς τις χώρες του Κόλπου.

Η Τεχεράνη διαψεύδει συνομιλίες

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού απέρριψε νωρίτερα τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

