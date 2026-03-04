To Ιράν πρέπει να απελευθερωθεί

Ιρανή που ζει στην Ελλάδα, μίλησε στην ελληνική τηλεόραση και ήταν αφοπλιστική. «Αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μου, όταν δεν ακούν εκρήξεις, φοβούνται ότι η επέμβαση Ισραήλ και ΗΠΑ έχει σταματήσει και πως το καθεστώς επιβίωσε», είπε.

Ανέφερε ότι το 85% των Ιρανών δεν θέλουν την τρομοκρατία του καθεστώτος όμως «υπάρχει ένα 15%-20% βολεμένων που έχουν τα όπλα, το χρήμα, την λειτουργία της χώρας. Μόνη λύση για εμάς, αυτό που κάνει το Ισραήλ που δεν είναι πολεμική επέμβαση αλλά απελευθερωτικός αγώνας».

Είπε ακόμη ότι αν το καθεστώς πέσει, εκατομμύρια Ιρανοί θα επιστρέψουν στη χώρα, κάτι που τώρα δεν το τολμούν.

Υπάρχει λοιπόν μια πραγματικότητα. Η Μέση Ανατολή θέλει να αλλάξει. Το είδαμε και με τις Αραβικές χώρες που ενώ παραμένουν μοναρχίες, έχουν φέρει στις κοινωνίες τους, με μέτρο, την δυτική σκέψη, μέσα από ευρείες συνεργασίες κυρίως με την Ευρώπη αλλά και τις ΗΠΑ. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν καλές σχέσεις και με το Ισραήλ.

Οι πλούσιες χώρες της Μέσης Ανατολής, έχουν γίνει μέρος της ευρωπαϊκής ζωής και κουλτούρας αλλά προσοχή: υπηρετούν το τρίπτυχο «Μοναρχία – Παράδοση – σκληρή αστυνόμευση στην δυτικού τύπου παρανομία».

Στις Μοναρχίες του εκεί Αραβικού Κόσμου δεν περνάει η ασυδοσία της Δύσης που περιγράφεται με συμμορίες, διαδηλώσεις χωρίς νόημα, ναρκωτικά, βανδαλισμοί, παράνομη μετανάστευση και ότι άλλο. Χτίζουν κοινωνίες επιτήρησης με όσα καλά μπορούν.

Η μοναδική χώρα που υπονομεύει αυτές τις εξελίξεις ειρήνης και κοινωνικής ευημερίας στην περιοχή, είναι το Ιράν και πιο συγκεκριμένα, αυτό το 15% των τρομοκρατών που κρατά ομήρους έναν ολόκληρο λαό και καταστρέφει γειτονικές χώρες χρηματοδοτώντας και εξοπλίζοντας άλλους τρομοκράτες όπως η Χεζμπολάχ, οι Χούθι, η Χαμάς κ.α.

Η απόφαση των τρομοκρατών να τα βάλουν με όλα τα γειτονικά κράτη ίσως είναι το πιο μεγάλο λάθος τους. Ολοι πια βλέπουν πως η κατάσταση με το Ιράν δεν πάει άλλο. Και είναι στρατιωτικά πολύ δυνατότεροι από αυτούς. Μήπως λοιπόν, είναι θέμα χρόνου το Ιράν να απελευθερωθεί; Mάλλον ναι αν το αποφασίσουν ΗΠΑ, Ισραήλ και οι Αραβικές χώρες της Μέσης Ανατολής.

