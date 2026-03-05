Το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη: «Περνάμε στην επόμενη φάση της επιχείρησης» – Πυραυλικός πόλεμος σε πολλά μέτωπα

Η Μέση Ανατολή βιώνει νέο κύμα έντασης μετά τις ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις σε διάφορους στόχους στην περιοχή, περιλαμβανομένων των ισραηλινών πόλεων και στρατιωτικών βάσεων, αλλά και εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν. Οι τελευταίες κινήσεις προκαλούν ανησυχία για κλιμάκωση, με χώρες και διεθνείς οργανισμούς να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα ασφαλείας.

Πύραυλοι πάνω από Ιερουσαλήμ και Χάιφα

Σύμφωνα με αναφορές, βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από ιρανικά εδάφη και εντοπίστηκαν στον ουρανό πάνω από την Ιερουσαλήμ και τη Χάιφα. Παρά την ένταση, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές σε αστικά κέντρα. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την κλίμακα της στρατιωτικής αντίδρασης του Ιράν, που έρχεται ως απάντηση στις προηγούμενες ισραηλοαμερικανικές επιδρομές.

İran’ın İsrail-ABD saldırılarına karşı misilleme olarak fırlattığı füzeler, Kudüs ve Hayfa semalarında görüntülendi https://t.co/Iwygz8C8EP pic.twitter.com/pGBuK236la — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 5, 2026

Επίθεση στο Μπαχρέιν

Νωρίτερα, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση κατά του κύριου διυλιστηρίου της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας BAPCO στο Μπαχρέιν, καθώς και σε άλλες κοντινές εγκαταστάσεις υποδομής. Η πυρκαγιά που προκλήθηκε καταγράφηκε από περαστικούς, ενώ δεν αναφέρθηκαν θάνατοι ή τραυματισμοί. Η επιλογή του Μπαχρέιν ως στόχου αναδεικνύει τη στρατηγική διάσταση των ιρανικών αντίποινων, εστιάζοντας σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

İran’ın, Bahreyn’de ulusal petrol şirketi BAPCO’ya ait ana rafineriye ve yakınındaki diğer altyapı tesislerine balistik füze saldırısı düzenlediği bildirildi Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı saldırı sonrası çıkan yangın, çevredekiler tarafından kaydedildi pic.twitter.com/qHWvKhxBkB — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 5, 2026

Διεθνείς αντιδράσεις: Κλείσιμο πρεσβειών

Η Ιταλία ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο της πρεσβείας της στην Τεχεράνη, μεταφέροντας το προσωπικό στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι 50 Ιταλοί, μεταξύ των οποίων διπλωμάτες και πολίτες που επιθυμούσαν να φύγουν από το Ιράν, κατάφεραν να διασχίσουν τα σύνορα με ασφάλεια. Παρά την κίνηση αυτή, η Ιταλία διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν, περιορίζοντας απλώς την τοπική παρουσία της.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, ανακοίνωσαν την αναστολή λειτουργίας της πρεσβείας τους στο Κουβέιτ και ζήτησαν από τους Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξίδια ή να εγκαταλείψουν τη χώρα εφόσον μπορούν με ασφάλεια. Η ταξιδιωτική οδηγία για το Κουβέιτ παραμένει στο Επίπεδο 3, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τόνισε ότι η ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών στο εξωτερικό παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.

Αυξημένη ετοιμότητα του ΝΑΤΟ

Σε απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις, το ΝΑΤΟ ενίσχυσε την ετοιμότητα της αντιπυραυλικής και αντιβαλλιστικής του άμυνας. Ο συνταγματάρχης Μάρτιν Ο’ Ντόνελ, εκπρόσωπος της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Ευρώπης (SHAPE), επιβεβαίωσε ότι η Συμμαχία αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που στόχευε την Τουρκία και ότι η θέση του ΝΑΤΟ για την άμυνα κατά των βαλλιστικών πυραύλων παραμένει σε αυξημένο επίπεδο, μέχρι να μειωθεί η απειλή από τις συνεχείς ιρανικές επιθέσεις.

Επιθέσεις της Χεζμπολάχ και ισραηλινή αντίδραση

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για πυραυλικές επιθέσεις κατά ισραηλινών στρατιωτικών βάσεων, με στόχους τη βάση Ναφτάλι, δυτικά της λίμνης Τιβεριάδας, και συγκεντρώσεις οχημάτων του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο. Οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν περίπου στις 17:00 και 20:45 τοπική ώρα, ως αντίδραση στις ισραηλινές επιδρομές κατά πόλεων και προαστίων του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένων των νότιων προαστίων της Βηρυτού.

Παράλληλα, τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν λάβει εντολή να προχωρήσουν βαθύτερα στο νότιο Λίβανο, επεκτείνοντας τη ζώνη ελέγχου τους κατά μήκος των συνόρων και διατηρώντας θέσεις σε σημεία-κλειδιά. Ο αρχηγός των IDF, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ έχει καταστρέψει το 80% των ιρανικών συστημάτων αεράμυνας και έχει εξουδετερώσει πάνω από το 60% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων.

Νέα φάση της στρατιωτικής εκστρατείας

Μετά την εξασφάλιση αεροπορικής υπεροχής, οι ισραηλινές δυνάμεις περνούν στην επόμενη φάση της στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν. Ο αντιστράτηγος Ζαμίρ δήλωσε ότι η εκστρατεία «Λιοντάρι που βρυχάται» θα εντείνει τα πλήγματα κατά των θεμελίων του καθεστώτος και των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν και άλλες αιφνιδιαστικές κινήσεις που δεν θα αποκαλυφθούν προς το παρόν. Μέσα στις πρώτες 24 ώρες της επιχείρησης, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει πραγματοποιήσει περίπου 2.500 επιδρομές και έχει ρίξει πάνω από 6.000 πυρομαχικά.

חיל-האוויר השלים לאורך היום גל תקיפה רחב נוסף, במסגרתו הוטלו חימושים רבים על כ-200 מטרות במערב ומרכז איראן, בהם עשרות משגרי טילים בליסטיים. בתיעוד שמתפרסם כעת מאחד האתרים שהותקפו, ניתן לראות חיסול של מספר חיילי משטר הטרור האיראני. התקיפה מתווספת לרצף תקיפות נוספות מתחילת… pic.twitter.com/uLok1hjzMm — Israeli Air Force (@IAFsite) March 5, 2026

Επιθέσεις κατά Κούρδων και απώλειες στο Ιράν

Αντιπολιτευόμενες κουρδικές οργανώσεις του Ιράν που εδρεύουν στο βόρειο Ιράκ ανακοίνωσαν ότι δέχτηκαν νέες επιθέσεις, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δύο άτομα. Οι οργανώσεις κατηγόρησαν την Τεχεράνη για τη χρήση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά στρατοπέδων τους. Παράλληλα, η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι αεροπορική επίθεση σκότωσε 17 άτομα σε «ταξιδιωτικό κατάλυμα» στα βορειοδυτικά της Τεχεράνης.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε μήνυμά του προς τον λαό του Κουρδιστάν, τόνισε την ανάγκη αποφασιστικής αντιμετώπισης κάθε αυτονομιστικού κινήματος και εκτίμησε τον κουρδικό λαό για τη στήριξή του στην ασφάλεια της χώρας κατά τις «ιστορικές αυτές ημέρες».

Η περιοχή σε υψηλή ένταση

Οι τελευταίες εξελίξεις καθιστούν σαφές ότι η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μία νέα, επικίνδυνη φάση έντασης. Η στρατιωτική δράση του Ιράν, η συμμετοχή της Χεζμπολάχ, οι ισραηλινές αντεπιθέσεις και η κινητοποίηση διεθνών δυνάμεων, όπως το ΝΑΤΟ, δημιουργούν ένα εκρηκτικό περιβάλλον, με τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης να παραμένει υψηλός.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ οι χώρες της περιοχής προχωρούν σε μέτρα προστασίας των πολιτών και των διπλωματικών τους αποστολών. Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα για την αποτροπή ευρύτερης σύγκρουσης, καθώς κάθε νέα ενέργεια μπορεί να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή.

