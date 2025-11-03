Το Ισραήλ βομβάρδισε τον Λίβανο με τον Νετανιάχου να βλέπει «επανεξοπλισμό της Χεζμπολάχ»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε χθες τη Χεζμπολάχ ότι επιχειρεί να «επανεξοπλιστεί».

03 Νοέ. 2025 17:16
Pelop News

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο σκότωσαν δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους επτά σήμερα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, μια ημέρα μετά την απειλή του Ισραήλ ότι θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ.

Παρά την εκεχειρία που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2024 μεταξύ του Ισραήλ και της σιιτικής ένοπλης φιλοϊρανικής οργάνωσης, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν πλήγματα εναντίον προπυργίων της, όπως και να έχουν ακόμη υπό την κατοχή τους πέντε μεθοριακά σημεία στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, «μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή» σήμερα στην περιοχή Ναμπατιέχ άφησε «έναν νεκρό και επτά τραυματίες», τόνισε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.


Ένα drone στόχευσε ένα αυτοκίνητο στο Ντουέιρ, σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (Ani).

Φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο είδε πυροσβέστες να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά στο αυτοκίνητο, η οποία είχε εξαπλωθεί σε άλλα κοντινά οχήματα. Εργάτες εθεάθησαν επίσης να μαζεύουν σπασμένα γυαλιά από κατεστραμμένες βιτρίνες καταστημάτων, ανέφερε.

Μια άλλη αεροπορική επιδρομή σε ένα χωριό στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ άφησε ένα άτομο νεκρό, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τέσσερις ανθρώπους σε απευθείας πλήγμα στο αυτοκίνητό τους στον νότο, τους οποίους χαρακτήρισε μέλη επίλεκτης δύναμης της Χεζμπολάχ.

Εκατοντάδες άνθρωποι παρευρέθηκαν στην κηδεία τους χθες Κυριακή στην πόλη Ναμπατιέχ, φωνάζοντας «Θάνατος στο Ισραήλ».

Η φιλοϊρανική οργάνωση αποδυναμώθηκε πολύ από τον πόλεμο, κυρίως μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χασάν Νασράλα σε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό τον Σεπτέμβριο του 2024. Ωστόσο, η οργάνωση παραμένει οικονομικά ανθεκτική και εξοπλισμένη.

Έκτοτε οι ΗΠΑ αύξησαν τις πιέσεις τους στις λιβανέζικες αρχές να αφοπλίσουν την οργάνωση, ένα σχέδιο στο οποίο αντιτίθενται η Χεζμπολάχ και οι σύμμαχοί της.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τα πλήγματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ τις τελευταίες ημέρες.

«Αναμένουμε από τη λιβανική κυβέρνηση να κάνει αυτό που έχει δεσμευτεί να κάνει, δηλαδή να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, αλλά είναι σαφές ότι θα ασκήσουμε το δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα όπως συμφωνήθηκε στους όρους της εκεχειρίας», προειδοποίησε χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
