Το «καμπανάκι» του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας για την οικονομία

Ο Βιλερουά ανέφερε ότι η χώρα πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να φτάσει στο 3% έως το 2029, πράγμα που σημαίνει ότι το έλλειμμα δεν πρέπει να υπερβεί το 4,8% το επόμενο έτος, μετά το 5,4% το 2025.

10 Οκτ. 2025 10:56
Η τρέχουσα πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία έχει πραγματικό αντίκτυπο στην οικονομία, καθώς επηρεάζει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και την ανάπτυξη, δήλωσε ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της χώρας, Φρανσουά Βιλερουά στο ραδιόφωνο RTL την Παρασκευή, αν και πρόσθεσε ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας παραμένει σταθερή, σημειώνει το Reuters.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να ορίσει τον έκτο πρωθυπουργό του σε λιγότερο από δύο χρόνια την Παρασκευή, με στόχο να τερματίσει τη χειρότερη πολιτική κρίση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης εδώ και δεκαετίες.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας σημείωσε ότι η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να ξεπεράσει τις πολιτικές διαμάχες και να συνεχίσει να στοχεύει σε σημαντική μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος το επόμενο έτος.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί άνοιξε το δρόμο για μικρότερες περικοπές το 2026, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για την οικονομική πολιτική που, όπως λέει, θα επιτρέψει στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να ορίσει νέο πρωθυπουργό μέχρι την Παρασκευή το βράδυ.

Ο Λεκορνί δήλωσε ότι η Γαλλία πρέπει να διατηρήσει το έλλειμμα στο 5% του ΑΕΠ, αλλά αυτό είναι υψηλότερο από το 4,7% που είχε θέσει ως στόχο προηγουμένως και το 4,6% που είχε θέσει ως στόχο ο προκάτοχός του, Φρανσουά Μπαϊρού, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Βιλερουά ανέφερε ότι η χώρα πρέπει τελικά να τηρήσει τη δέσμευσή της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να φτάσει στο 3% έως το 2029, πράγμα που σημαίνει ότι το έλλειμμα δεν πρέπει να υπερβεί το 4,8% το επόμενο έτος, μετά το 5,4% το 2025.

«Μπορώ να σας πω ότι όλη η Ευρώπη μας παρακολουθεί τώρα, καθώς και οι επενδυτές που μπορούν να μας τιμωρήσουν στις αγορές», επεσήμανε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας στο RTL.

Τα τρία τέταρτα των εξοικονομήσεων του επόμενου έτους θα πρέπει να προέλθουν από μέτρα περιορισμού των δαπανών, με «στοχευμένους και έκτακτους» συμπληρωματικούς φόρους, τόνισε.

Όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια νέα κυβέρνηση, ο Βιλερουά απάντησε ότι «ο καθένας έχει την αποστολή να υπηρετεί τη χώρα του, η δική μου είναι στην Τράπεζα της Γαλλίας».

Η μηνιαία έκθεση της Τράπεζας της Γαλλίας που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη έδειξε ότι η οικονομία αντέχει στην πολιτική καταιγίδα με 0,3% οικονομική ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει την πρόβλεψη της κεντρικής τράπεζας για 0,7% για ολόκληρο το έτος, δήλωσε ο Βιλερουά.

Ωστόσο, ο κεντρικός τραπεζίτης είπε ότι η πολιτική αβεβαιότητα σε εθνικό επίπεδο κοστίζει στη Γαλλία τουλάχιστον 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη.«Είναι ώρα για συμβιβασμούς», είπε. «Όπως πολλοί Γάλλοι, έχω βαρεθεί αυτή την τεράστια σπατάλη. Η Γαλλία έχει οικονομικά πλεονεκτήματα και υπάρχουν λύσεις για τον προϋπολογισμό», κατέληξε.
