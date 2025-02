Το «καλάθι του νοικοκυριού» στην Ελλάδα φθηνότερο από τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές

Η Ελλάδα καταγράφει το χαμηλότερο κόστος σε βασικά είδη σουπερμάρκετ σε σχέση με επτά ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μέσο καλάθι του νοικοκυριού στην Ελλάδα είναι έως και 47% φθηνότερο από τη Γερμανία, αλλά και πιο οικονομικό από χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία.

Η διαφορά στις τιμές γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν αφαιρεθεί η επίδραση του ΦΠΑ, καθώς η Ελλάδα εφαρμόζει υψηλότερους συντελεστές στα τρόφιμα σε σχέση με τις περισσότερες χώρες. Η ανάλυση της αγοράς δείχνει ότι παρά τις οικονομικές προκλήσεις, η οργανωμένη λιανική και οι προμηθευτές έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τις τιμές σε ανταγωνιστικά επίπεδα, σε αντίθεση με τις μεγάλες αυξήσεις που έχουν σημειωθεί σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

Τα στοιχεία προέρχονται από τις παρακάτω αλυσίδες σούπερ μάρκετ: Ελλάδα (Σκλαβενίτης, ΑΒ, My Market, Μασούτης, Market In), Ηνωμένο Βασίλειο (Morrisons, ASDA, Sainsbury’s, Coop, Ocado, TESCO), Ισπανία (Carrefour, Marcadona, Caprabo, Condis, Dia, Eroski, SoySuper. Alcampo), Ιταλία (CosiComodo, emiDrive, Pim Spesa, Agora, Everli, HeyConad, easyCoop), Πορτογαλία (Continente, Minipreco, Auchan, Spar), Γαλλία (Monoprix Plus, Carrefour, Super U, Auchan, Aldi), Γερμανία (Edeka, Rewe, Kaufland, Lekkerland, Bela, Norma), Ρουμανία (Carrefour, Auchan, Mega Image).

