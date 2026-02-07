Το Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας κράτησε και φέτος ζωντανή τη θεατρική πλευρά του Καρναβαλιού

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι θεατρικές παραγωγές του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πάτρας, οι οποίες ανέδειξαν για ακόμη μία χρονιά τη δημιουργική πλευρά της καρναβαλικής περιόδου. Οι παραστάσεις φιλοξενήθηκαν στο Θέατρο Επίκεντρο και κινήθηκαν από την παιδική φαντασία έως τη σατιρική θεατρική έκφραση, προσφέροντας στο κοινό στιγμές γέλιου, συγκίνησης και συμμετοχής.

«Το Καρναβάλι των Χαμένων Χρωμάτων»: μια ιστορία για μικρούς θεατές

Από τις 23 έως τις 25 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν έξι παραστάσεις της παιδικής παραγωγής «Το Καρναβάλι των Χαμένων Χρωμάτων», μεταφέροντας τα παιδιά σε μια πόλη που είχε χάσει τη ζωντάνια και τα χρώματά της. Μέσα από την περιπέτεια μιας ομάδας μικρών ηρώων, το έργο μίλησε για τη συνεργασία, τα συναισθήματα και τη δύναμη της συλλογικότητας, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών θεατών.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η παράσταση της 22ας Ιανουαρίου, αφιερωμένη σε κοινωνικές δομές της πόλης — Κιβωτός της Αγάπης, Μέριμνα, ΚΔΑΠ ΑμεΑ, Σκαγιοπούλειο, Παιδικό Χωριό SOS, Χαμόγελο του Παιδιού και το Τμήμα Ένταξης του 11ου Δημοτικού — επιβεβαιώνοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα των δράσεων.

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Πολλάτου Φραντζέσκα

Επιμέλεια: Δημήτρης Χουρδούμης

Χορογραφίες: Εύη Καρατζίκου

Έπαιξαν (αλφαβητικά):

Αδαμοπούλου Μελίνα, Ασημακόπουλος Σωτήρης, Βρουντζου Αγγελική, Γιαννακοπούλου Κρυσταλλένια, Γιαννούτσου Άρτεμις, Γκότσης Παναγιώτης, Δούρου Ουρανία, Καββαδία Δανάη, Καραχάλιου Φωτεινή, Κατριβεση Εριεττα, Κεφαλόπουλος Αλκής, Κολαιτη Δανάη, Κωσταριδακη Αγγελίνα, Κωσταριδακη Μαρία, Μακρίδη Μαρία, Μαλαφουρη Σάρα, Μιχαλοπούλου Χριστίνα, Μπιτση Ραφαελα, Μπονελης Ανδρέας, Μπουγιουκου Αλίκη, Οικονόμου Αιμιλία, Παπασταθόπουλος Στάθης, Πετράκου Αικατερίνη, Πετράκου Μαρια, Σαλβαρα Ευρυδίκη, Σιατου Αθηνά, Σταθοπούλου Σόνια, Τζίνη Μαρία, Τσακανίκα Λυδία, Φαφούτη Ιωάννα, Φαφούτη Τζιτζι.

«Φάτε τον Σκύλο του Ντελόν»: σατιρική ματιά με καρναβαλική διάθεση

Η θεατρική ενότητα ολοκληρώθηκε με την παράσταση ενηλίκων «Φάτε τον Σκύλο του Ντελόν», που παρουσιάστηκε από τις 28 Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου. Η σατιρική αυτή παραγωγή κινήθηκε με χιούμορ, θεατρική υπερβολή και έντονη καρναβαλική ενέργεια, σχολιάζοντας με παιχνιδιάρικη διάθεση την εικόνα της διασημότητας και της δημόσιας προβολής.

Κείμενα – Στίχοι: Κωνσταντίνος Μάγνης

Σκηνοθεσία: Νεφεντίνα Μοσχόβου

Σκηνικά – Κοστούμια – Αξεσουάρ: Όλγα Μοσχόβου

Σύνθεση – Ενορχήστρωση: Τζώνυ Ανδριόπουλος

Χορογραφίες – Κίνηση: Κατερίνα Αναλυτή

Παραγωγή: Ριάννα Παπαχρηστοπούλου, Γιάννης Γιαννακόπουλος

Έπαιξαν (με σειρά εμφάνισης):

Γιάννης Γιαννακόπουλος, Κώστας Κατσιγιάννης, Χρήστος Γιογκαράκης, Ολγα Γρηγοροπούλου, Γιώργος Κυριακόπουλος, Κατερίνα Μπαλάσκα, Ντόρα Καράγιωργα, Βικυ Πολυμεροπούλου, Σοφία Αντιόχου, Αντρέας Μιχαλόπουλος, Χρύσα Μπουρλή, Ολγα Μοσχόβου, Ινα Τσέλιου, Τζένη Παπανδρέου, Παναγιώτης Τομαράς, Τάκης Κωνσταντινόπουλος, Ριάννα Παπαχρηστοπούλου, Γιώργος Ρόδης, Γεωργία Τσούλου, Ολγα Σταυρουλοπούλου, Τζούλια Ροδοπούλου, Λυκούργος Σταυρουλόπουλος, Κωνσταντίνος Μάγνης, Γιολάντα Δελλή, Ντίνος Μπέλεχας.

Το Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες και το κοινό που στήριξε τις παραστάσεις, δίνοντας ήδη ραντεβού για την επόμενη χρονιά και την επόμενη δημιουργική καρναβαλική περίοδο.

