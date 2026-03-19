Το Κατάρ δίνει 24 ώρες σε στελέχη της ιρανικής πρεσβείας να φύγουν από τη χώρα

Μια νέα κίνηση με ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα δείχνει ότι η ένταση στον Κόλπο περνά πλέον και σε πιο ανοιχτό επίπεδο κρατικής αντιπαράθεσης.

19 Μαρ. 2026 16:59
Pelop News

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ επέδωσε επίσημη ανακοίνωση στην πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο εμιράτο, γνωστοποιώντας ότι θεωρεί persona non grata τον στρατιωτικό ακόλουθο, τον ακόλουθο ασφαλείας, καθώς και το προσωπικό των δύο αντίστοιχων γραφείων της πρεσβείας, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τη χώρα μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Η επίδοση της ανακοίνωσης έγινε στο πλαίσιο συνάντησης ανάμεσα στον διευθυντή Πρωτοκόλλου του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ibrahim Yousif Fakhro, και τον πρέσβη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο κράτος, Ali Salehabadi.

Σύμφωνα με την καταριανή πλευρά, η απόφαση αυτή αποτελεί απάντηση στις επανειλημμένες ιρανικές στοχοποιήσεις και, όπως αναφέρεται, στην κατάφωρη επιθετικότητα κατά του Κράτους του Κατάρ, η οποία παραβίασε την κυριαρχία και την ασφάλειά του. Το υπουργείο υποστηρίζει ακόμη ότι οι ενέργειες αυτές συνιστούν παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου, του ψηφίσματος 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και των αρχών της καλής γειτονίας.

Παράλληλα, το Κατάρ διαμήνυσε ότι η συνέχιση αυτής της εχθρικής στάσης από την ιρανική πλευρά θα οδηγήσει σε πρόσθετα μέτρα, με τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία της κυριαρχίας, της ασφάλειας και των εθνικών του συμφερόντων.

Το υπουργείο Εξωτερικών του εμιράτου υπογράμμισε επίσης ότι το κράτος του Κατάρ διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προάσπιση της κυριαρχίας και της ασφάλειάς του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου.

