Το κοκορέτσι ανάμεσα στα πιο δημοφιλή πιάτα του κόσμου με εντόσθια

Κι όμως, το κοκορέτσι πρωταγωνιστεί στα πιο δημοφιλή πιάτα του κόσμου με εντόσθια και μάλιστα, βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Στην πρώτη θέση στον κόσμο σε ότι αφορά τα πιάτα που φτιάχνονται από εντόσθια βρίσκεται το κοκορέτσι. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tasteatlas.com, το οποίο παρουσίασε τα 50 κορυφαία πιάτα παγκοσμίως που φτιάχνονται από εντόσθια, δύο ελληνικά εδέσματα βρίσκονται μέσα στη λίστα, με το κοκορέτσι να βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων.

Το κοκορέτσι με βαθμολογία 4,6 βρίσκεται στην πρώτη θέση, με το tasteatlas να αναφέρει:

«Το κοκορέτσι είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό πιάτο που αποτελείται από εντόσθια αρνιού ή κατσικιού που κόβονται σε μικρά κομμάτια, καρυκευμένα με χυμό λεμονιού, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Στη συνέχεια, τα εντόσθια καλύπτονται με λίπος για να κρατήσουν τα κομμάτια στη θέση τους και σουβλίζονται πάνω στα κάρβουνα.

Παραδοσιακά καταναλώνεται ως ορεκτικό ή μεζές την Κυριακή του Πάσχα στην Ελλάδα. Αν και συνδέεται με το Πάσχα, συνήθως μπορεί να το βρει κανείς όλο το χρόνο σε όλη τη χώρα. Το κοκορέτσι είναι επίσης δημοφιλές σε όλα τα Βαλκάνια και το όνομα του πιάτου προέρχεται από την αλβανική λέξη kukurec, που σημαίνει πατσάς» αναφέρει το δημοσίευμα.

Find out more about the 50 best-rated offal dishes in the world: https://t.co/bDAiKvwnnG pic.twitter.com/7OpZGPvkyP

Kokoretsi

📍 Greece 🇬🇷

⭐️ 4.6

💯 #1 best-rated offal dish in the world

Discover Greece: https://t.co/ksLLxVgrmg

Traditional Greek offal dish, kokoretsi, took 1st place on the list of the best-rated offal dishes in the world. One may wonder why Turkish kokoreç is in 4th place -… pic.twitter.com/tmW8wjz6pf

— TasteAtlas (@TasteAtlas) June 7, 2023