Το κορίτσι-θαύμα από την Πάτρα στα 14 χρόνια του στην Εθνική Γυναικών

Από το καμπ αξιολόγησης η Αφροδίτη Μπιτσάκου στην προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό! Κανονικά στην προετοιμασία κλήθηκε η νεαρή Ντένια Κουρέτα, μόνιμο στέλεχος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος τα τελευταία χρόνια

16 Δεκ. 2025 20:00
Pelop News

Ανακοινώθηκαν από τον Ομοσπονδιακό προπονητή, Χάρη Παυλίδη, οι αθλήτριες που κλήθηκαν στην προετοιμασία της Εθνικής Γυναικών ενόψει του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ανάμεσά τους η 14χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου από την Πάτρα, η οποία αγωνίζεται στον Άλιμο. Κανονικά στην προετοιμασία κλήθηκε η νεαρή Ντένια Κουρέτα, μόνιμο στέλεχος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος τα τελευταία χρόνια, παρούσα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης.

 

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Στις 26 Ιανουαρίου 2026 θα ξεκινήσει στη πόλη Φούντσαλ της Πορτογαλίας το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης γυναικών στο οποίο βεβαίως μετέχει η εθνική μας ομάδα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης κάλεσε στην έναρξη της προετοιμασίας της εθνικής ομάδα, ενόψει της συγκεκριμένης διοργάνωσης τις παρακάτω αθλήτριες:

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη. Πάτρα Μαρία.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Γρηγοροπούλου Ελένη, Κυριακοπούλου Νικολέτα, Σαλταμανίκα Ραφαέλα.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: Καραγιάννη Ανδρονίκη, Τζούρκα Αλεξία Ευγενία.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Καρύτσα Ευαγγελία, Κρασσά Νεφέλη Άννα, Ξενάκη Ελένη, Φουντωτού Ελευθερία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Κουρέτα Διονυσία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Νίνου Ειρήνη, Πλευρίτου Βασιλική, Σάντα Στεφανία, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή.

CN SABADELL: Γιαννοπούλου Αθηνά Δήμητρα.

FERENCVAROS TC: Πλευρίτου Ελευθερία.

Το ραντεβού έχει δοθεί για την προσεχή Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 08:00, στο κολυμβητήριο ΟΑΚΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» (πισίνα P4).

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Funchal Olympic Pools Complex, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η Πορτογαλία αναλαμβάνει Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης.

Η Ελλάδα, παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2025, 3η στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Αϊντχόφεν το 2024, κληρώθηκε στον Α’ όμιλο και θα παίξει καρά σειρά με:

26/1/2026 Σλοβακία

27/1/2026 Γαλλία

29/1/2026 Γερμανία».

