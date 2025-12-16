Το κορίτσι-θαύμα από την Πάτρα στα 14 χρόνια του στην Εθνική Γυναικών
Από το καμπ αξιολόγησης η Αφροδίτη Μπιτσάκου στην προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό! Κανονικά στην προετοιμασία κλήθηκε η νεαρή Ντένια Κουρέτα, μόνιμο στέλεχος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος τα τελευταία χρόνια
Ανακοινώθηκαν από τον Ομοσπονδιακό προπονητή, Χάρη Παυλίδη, οι αθλήτριες που κλήθηκαν στην προετοιμασία της Εθνικής Γυναικών ενόψει του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ανάμεσά τους η 14χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου από την Πάτρα, η οποία αγωνίζεται στον Άλιμο. Κανονικά στην προετοιμασία κλήθηκε η νεαρή Ντένια Κουρέτα, μόνιμο στέλεχος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος τα τελευταία χρόνια, παρούσα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:
«Στις 26 Ιανουαρίου 2026 θα ξεκινήσει στη πόλη Φούντσαλ της Πορτογαλίας το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης γυναικών στο οποίο βεβαίως μετέχει η εθνική μας ομάδα.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης κάλεσε στην έναρξη της προετοιμασίας της εθνικής ομάδα, ενόψει της συγκεκριμένης διοργάνωσης τις παρακάτω αθλήτριες:
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη. Πάτρα Μαρία.
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Γρηγοροπούλου Ελένη, Κυριακοπούλου Νικολέτα, Σαλταμανίκα Ραφαέλα.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: Καραγιάννη Ανδρονίκη, Τζούρκα Αλεξία Ευγενία.
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Καρύτσα Ευαγγελία, Κρασσά Νεφέλη Άννα, Ξενάκη Ελένη, Φουντωτού Ελευθερία.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Κουρέτα Διονυσία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Νίνου Ειρήνη, Πλευρίτου Βασιλική, Σάντα Στεφανία, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή.
CN SABADELL: Γιαννοπούλου Αθηνά Δήμητρα.
FERENCVAROS TC: Πλευρίτου Ελευθερία.
Το ραντεβού έχει δοθεί για την προσεχή Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 08:00, στο κολυμβητήριο ΟΑΚΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» (πισίνα P4).
Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Funchal Olympic Pools Complex, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η Πορτογαλία αναλαμβάνει Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης.
Η Ελλάδα, παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2025, 3η στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Αϊντχόφεν το 2024, κληρώθηκε στον Α’ όμιλο και θα παίξει καρά σειρά με:
26/1/2026 Σλοβακία
27/1/2026 Γαλλία
29/1/2026 Γερμανία».
