Το Κουρασάο ετοιμάζεται για το Μουντιάλ – Γράφει ιστορία με την πρόκριση

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (03:00) θα διεξαχθεί στο Κίνγκστον της Τζαμάικα θα διεξαχθεί ένας ιστορικός αγώνας ποδοσφαίρου για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Από τη μία η Τζαμάικα που διεκδικεί τη δεύτερη παρουσία της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 1998 και από την άλλη το Κουρασάο που αναζητεί την παρθενική συμμετοχή σ’ ένα Μουντιάλ. Οι «Reggae Boyz» (όπως είναι το παρατσούκλι των γηπεδούχων) μετά την γκέλα της προηγούμενης αγωνιστικής, όπου έμειναν στο 1-1 με το Τρίνινταντ & Τομπάγκο είναι πλέον στην 2η θέση του ομίλου με 10 βαθμούς, έναν λιγότερο από το Κουρασάο που αν καταφέρει να μην ηττηθεί θα γράψει ιστορία για πολλούς λόγους.

Πέρα από την πρόκριση του για πρώτη φορά σ’ ένα Μουντιάλ, θα γίνει η μικρότερη χώρα που τα έχει καταφέρει καθώς το μικροσκοπικό νησί της Καραϊβικής έχει μόλις 155.000 πληθυσμό! Το ρεκόρ κατέχει η Ισλανδία η οποία το 2018 βρέθηκε στα γήπεδα της Ρωσίας και ο πληθυσμός της είναι 300.000.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Curaçao National Football Team (@thebluewaveffk)



Ανήκε έως το 2010 στις Ολλανδικές Αντίλλες, αλλά εκείνη τη χρονιά απέκτησε την ανεξαρτησία του, χωρίς να κόψει τους δεσμούς με την Ολλανδία και χαρακτηριστικό είναι ότι 22 από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας έχουν γεννηθεί ή μεγαλώσει στις Κάτω Χώρες και αγωνίζονται σε διάφορες κατηγορίες.

Από τον Ιανουάριο του 2024 στον πάγκο της Εθνικής ομάδας της χώρας βρίσκεται ο σπουδαίος Ντικ Άντβοκαατ, ο οποίος κατάφερε να τη φέρει ένα βήμα πριν από την πρόκριση στο Μουντιάλ, ωστόσο ενώ ταξίδεψε κανονικά στο Κίνγκστον, δεν θα είναι στον πάγκο της σήμερα τα ξημερώματα. Ο Ολλανδός τεχνικός αναχώρησε εσπευσμένα για την Ολλανδία για οικογενειακούς λόγους.

«Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση να αφήσω τα παιδιά εδώ. Το έκανα με βαριά καρδιά, αλλά η οικογένεια είναι πιο σημαντική από το ποδόσφαιρο. Από την Ολλανδία θα παραμείνω σε στενή επαφή με το τεχνικό επιτελείο και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτή την ομάδα», ανέφερε στη δήλωση του, με τους ποδοσφαιριστές να δηλώνουν αποφασισμένοι να παίξουν και για τον προπονητή τους καθώς αν προκριθούν θα γράψει κι αυτός ιστορία.

Όχι, γιατί θα πάει με τρίτη διαφορετική ομάδα σ’ ένα Μουντιάλ (1994 – Ολλανδία, 2006 – Νότια Κορέα), αλλά γιατί θα γίνει ο γηραιότερος προπονητής που θα τα έχει καταφέρει, καθώς είναι 78 ετών και θα… συντρίψει το ρεκόρ που κατέχει από το 2010 ο Ότο Ρεχάγκελ όταν οδήγησε την Εθνική Ελλάδας στο Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής.

Το Κουρασάο προκρίνεται ακόμη και με ισοπαλία, ενώ η Τζαμάικα, η οποία έχει στον πάγκο της τον πρώην Ομοσπονδιακό τεχνικό της Αγγλίας Στιβ ΜακΛάρεν, θέλει μόνο νίκη. Μια νίκη που θα λειτουργήσει και ως τονωτική ένεση για τους κατοίκους του νησιού μετά το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Μελίσα.

