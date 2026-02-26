Το Λιμάνι Πάτρας στο επίκεντρο διεθνών συνεργασιών – Επίσκεψη του Ισπανού πρέσβη στον ΟΛΠΑ και μηνύματα ανάπτυξης

Με φόντο τον αναπτυξιακό ρόλο της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας στις μεταφορές και τη ναυτιλία, ο πρέσβης της Ισπανίας επισκέφθηκε τον ΟΛΠΑ. Στο τραπέζι μπήκαν επενδύσεις, συνεργασίες και οι προοπτικές του λιμανιού ως στρατηγικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το Λιμάνι Πάτρας στο επίκεντρο διεθνών συνεργασιών – Επίσκεψη του Ισπανού πρέσβη στον ΟΛΠΑ και μηνύματα ανάπτυξης
26 Φεβ. 2026 14:56
Pelop News

Τον Πρέσβη της Ισπανίας στην Ελλάδα, κ. Jorge Domecq, υποδέχθηκε σήμερα ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε., κ. Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος, στο λιμάνι της Πάτρας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε εκτενής ενημέρωση για τον στρατηγικό ρόλο του λιμανιού ως βασικού κόμβου συνδυασμένων μεταφορών, ενέργειας και καινοτομίας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για τα έργα αναβάθμισης υποδομών με την Patradise Mega Yacht Marina και την Κρουαζιέρα, τις νέες θαλάσσιες συνδέσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας Ελλάδας–Ισπανίας στον τομέα των λιμένων, της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των ενεργειακών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο κ. Αναστασόπουλος ευχαρίστησε τον Πρέσβη για το ενδιαφέρον του και τόνισε ότι ο ΟΛΠΑ Α.Ε. παραμένει ανοιχτός σε διεθνείς συνεργασίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα και τον αναπτυξιακό ρόλο του λιμανιού της Πάτρας.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στις λιμενικές εγκαταστάσεις και ανταλλαγή απόψεων για τις σύγχρονες προκλήσεις και ευκαιρίες που διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό και μεσογειακό λιμενικό χώρο.

