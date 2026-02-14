Το μεγάλο λάθος με τη χρήση των κινητών, πώς μπορείτε να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής τους

Συνήθειες που θεωρούμε φυσιολογικές, ή ακόμη και ωφέλιμες, στην πραγματικότητα ευθύνονται για την ταχύτερη φθορά της μπαταρίας

14 Φεβ. 2026 22:00
Pelop News

Είναι δεδομένο πώς ένα από τα σημαντικότερα που επηρεάζουν το κινητό τηλέφωνο είναι η διαχείριση της μπαταρίας. Συνήθειες που θεωρούμε φυσιολογικές, ή ακόμη και ωφέλιμες, στην πραγματικότητα ευθύνονται για την ταχύτερη φθορά της μπαταρίας και μας οδηγούν στο να αλλάζουμε κινητό νωρίτερα απ’ όσο θα θέλαμε.

Πρακτικές φόρτισης που βλάπτουν την μπαταρία
Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι να διατηρούμε το κινητό συνδεδεμένο στον φορτιστή ακόμη και αφού έχει φτάσει το 100% της φόρτισης. Αυτή η συνήθεια προκαλεί περιττό στρες στην μπαταρία, επιταχύνοντας τη φθορά της. Το να αφήνουμε το τηλέφωνο στην πρίζα όλη τη νύχτα είναι μια πολύ διαδεδομένη πρακτική, την οποία πολλοί χρήστες επαναλαμβάνουν χωρίς να συνειδητοποιούν τη ζημιά που προκαλούν. Γι’ αυτόν τον λόγο, ορισμένα πιο προηγμένα μοντέλα χρησιμοποιούν έξυπνα συστήματα φόρτισης, ώστε να ελαχιστοποιούν τη φθορά από τέτοιες παγιωμένες συνήθειες.

Ένα ακόμη συχνό λάθος είναι να αφήνουμε την μπαταρία να αδειάζει τελείως πριν τη φορτίσουμε ξανά. Αυτή η συμπεριφορά αναγκάζει την μπαταρία να λειτουργεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα τάσης, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα και τη χωρητικότητά της μακροπρόθεσμα. Οι ειδικοί συνιστούν να διατηρείται η φόρτιση της μπαταρίας μεταξύ 20% και 90% για τη βέλτιστη διάρκεια ζωής της.

Επίδραση της θερμότητας στην μπαταρία
Οι ακραίες θερμοκρασίες παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στη φθορά της μπαταρίας. Τόσο η υπερβολική ζέστη όσο και το έντονο κρύο μπορούν να βλάψουν τα χημικά της συστατικά, μειώνοντας την αποδοτικότητα και τη χωρητικότητά της. Η φόρτιση του κινητού σε πολύ ζεστά ή πολύ κρύα περιβάλλοντα μπορεί να επιταχύνει τη φθορά της μπαταρίας, με αποτέλεσμα η συσκευή να χάνει αυτονομία πιο γρήγορα.

Χρήση ταχείας φόρτισης
Η τεχνολογία της ταχείας φόρτισης, αν και ιδιαίτερα πρακτική, μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Αυτή η μέθοδος προκαλεί υπερθέρμανση, η οποία μακροπρόθεσμα μπορεί να επηρεάσει την ακεραιότητα της μπαταρίας. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η χρήση της ταχείας φόρτισης μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης.

