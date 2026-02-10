Το μεγάλο ρεκόρ των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων: Προπονητής είναι υπεύθυνος για 16 αθλητές από 13 χώρες!

Το μοναδικό επίτευγμα του Μπενουά Ρισό

10 Φεβ. 2026 20:51
Αυτοί που είναι λάτρεις του καλλιτεχνικού πατινάζ και παρακολούθησαν την Κυριακή τη μετάδοση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, είναι πιθανό να παρατήρησαν τον ίδιο φαλακρό άνδρα να ποζάρει αρχικά με το μπουφάν του Καναδά και 15 λεπτά αργότερα να εμφανίζεται με το μπουφάν της Γεωργίας.

Όσοι το έκαναν και ένιωσαν μπερδεμένοι, να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για τον ίδιο άνδρα, ο οποίος δεν είναι διπλός κατάσκοπος, αλλά ένας από τους κορυφαίους προπονητές-χορογράφους του αθλήματος και πραγματικά περιζήτητος.

Ο λόγος για τον αξιότιμο κύριο Μπενουά Ρισό, ο οποίος όταν ολοκλήρωσε την καριέρα του ως αθλητής, εξελίχθηκε σε σπουδαίο προπονητή φτάνοντας στο σημείο να έχει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάντο-Κορτίνα 2026, 16 αθλητές από 13 διαφορετικές χώρες!

«Είναι θέμα οργάνωσης και όλα γίνονται πολύ γρήγορα», εξήγησε ο ίδιος σε podcast του BBC. «Είναι όμως και πολύ απαιτητικό συναισθηματικά. Όταν είσαι με έναν αθλητή σου, είσαι 100% μαζί του. Αν κάποιος πάει άσχημα και ο επόμενος καλά, έχεις αυτές τις έντονες εναλλαγές συναισθημάτων που είναι δύσκολο να διαχειριστείς».

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι μέχρι τώρα ήταν γνωστός επειδή φορούσε σχεδόν πάντα μαύρα, όμως στους Ολυμπιακούς Αγώνες όλοι απορούν πώς γίνεται να τον βλέπουν «με τόσα διαφορετικά χρώματα». Η εναλλαγή μπουφάν απαιτεί και… πρακτικές λύσεις: «Συνήθως αφήνω τα πράγματά μου στα αποδυτήρια των αθλητών. Αν αυτό δεν γίνεται, οι αρχηγοί των αποστολών κρατούν τα μπουφάν και μου τα δίνουν την κατάλληλη στιγμή».

Μεταξύ των αθλητών του Ρισό βρίσκεται και ο Ισπανός Tomas-Llorenc Guarino Sabate, που έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής χάρη στο πρόγραμμά του εμπνευσμένο από τις ταινίες Minions.

Η φήμη του Ρισό μόνο τυχαία δεν είναι. Ως αθλητής είχε κατακτήσει το γαλλικό πρωτάθλημα εφήβων το 2005-06, ενώ αργότερα ανέβηκε στο βάθρο και σε επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, ως προπονητής και χορογράφος γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία: το 2024 αναδείχθηκε Καλύτερος Χορογράφος Καλλιτεχνικού Πατινάζ στα βραβεία ISU, ενώ ήταν υποψήφιος και το 2025.

Στον τελικό ανδρών της Κυριακής, δύο από τους πέντε φιναλίστ προπονούνταν από τον ίδιο – ένδειξη του πόσο ψηλά εκτιμάται στον χώρο. Στο καλλιτεχνικό πατινάζ, άλλωστε, οι κανονισμοί επιτρέπουν στους προπονητές να εργάζονται με αθλητές από διαφορετικά κράτη, ακόμη κι αν αυτοί ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Και ο Μπενουά Ρισό αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πραγματικότητας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026.

