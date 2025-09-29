Το Μεσολόγγι θα ζήσει μέρες δόξας για τα 200 χρόνια από την Έξοδο

Προμηνύονται λαμπρές εκδηλώσεις την άνοιξη του επόμενου χρόνου στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Εκδηλώσεις μνήμης για την ηρωική έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Συμπληρώνονται 200 χρόνια και ο συντονισμός τους έχει ανατεθεί στον διάσημο μεσολογγίτη παρουσιαστή της γαλλικής τηλεόρασης Νίκο Αλιάγα. Τιμάει τις ρίζες του και σε κάθε ταξίδι του στην Ελλάδα, το Μεσολόγγι είναι το αραξοβόλι του.

Την περασμένη Παρασκευή, ο Νίκος Αλιάγας επισκέφθηκε τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και ζήτησε να τεθούν οι εκδηλώσεις και υπό τη δική του αιγίδα. Η απάντηση ήταν προφανώς καταφατική. Με την ευκαιρία δε της συνάντησης, ο Νίκος Αλιάγας ξεδίπλωσε τις σκέψεις του και ανέφερε στον Νικήτα Κακλαμάνη πλειάδα εκδηλώσεων, προκειμένου να ζωντανέψει για τα… καλά η ηρωική αποκοτιά των Ελεύθερων Πολιορκημένων, οι οποίοι κέρδισαν τον θαυμασμό της Ευρώπης με αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστεί ο φιλελληνισμός στη γηραιά ήπειρο.

Εκείνο που εντυπωσίασε τον πρόεδρο της Βουλής ήταν η διαβεβαίωση του Αλιάγα ότι οι εκδηλώσεις, σίγουρα… εκτός Ελλάδας, θα τύχουν ευρύτατης δημοσιογραφικής κάλυψης. Εχει ήδη αποσπάσει υποσχέσεις από μεγάλα γαλλικά, γερμανικά και βελγικά τηλεοπτικά δίκτυα για την εκτεταμένη παρουσίαση των εκδηλώσεων μνήμης της Εξόδου του Μεσολογγίου. Ο πρόεδρος διαβεβαίωσε το Νίκο Αλιάγα ότι το κανάλι της Βουλής θα πρωτοστατήσει στην κάλυψη των εκδηλώσεων.

Ας σημειωθεί, τέλος, ότι μέσα στις προθέσεις του διάσημου γείτονά μας είναι να έρθουν στο Μεσολόγγι στις 10 Απριλίου εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής και της πολιτιστικής ζωής της Ευρώπης.

Σε επίπεδο άμιλλας διαβλέπουμε ότι το Μεσολόγγι σε λίγους μήνες θα «συναγωνιστεί» τον εορτασμό για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Με τη «σφραγίδα» της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του πιο γνωστού, σύγχρονου Ελληνα στη Γαλλία.

