Το μίνι φόρεμα της Jane Birkin – To απόλυτο style icon της δεκαετίας των 70s ΦΩΤΟ

Το γοητευτικό χαμόγελό της και η ακαταμάχητη βρετανική προφορά της την έκαναν το σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς.

Γεννημένη στο Λονδίνο το 1946, η Jane Birkin άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στον κόσμο της μόδας χάρη στη φυσική της γοητεία και την απαράμιλλη αισθητική της.

Ακόμη και σήμερα, η τραγουδίστρια του Je t’ aime… moi non plus συνεχίζει να εμπνέει σχεδιαστές σε όλο τον κόσμο. Η θρυλική τραγουδίστρια και μούσα Τζέιν Μπίρκιν έφερε μαζί της ένα μποέμ κύμα επαναστατικότητας στη μόδα. Από τη στιγμή που έφτασε στη Γαλλία, το στυλ της ξεχώρισε. Πριν υιοθετήσει το ανδρόγυνο look με τα Levis τζιν και ανδρικά πουκάμισα agnès b, η Jane Birkin είχε την πιο σέξι της εμφάνιση τη δεκαετία του 1960.

Το 1966, στα γυρίσματα της ταινίας «Blow Up» του Michelangelo Antonioni, εμφανίστηκε για πρώτη φορά με μίνι φόρεμα τραβώντας αμέσως τα φώτα της δημοσιότητας. Ας μην ξεχνάμε και την επική εμφάνιση της με μίνι φόρεμα χωρίς στηθόδεσμο και μόνο με τα εσώρουχά της και ένα ζευγάρι Mary Janes παπούτσια. Ένα outfit που γιόρτασε τη σεξουαλική της απελευθέρωση λίγο πριν τα 70s!