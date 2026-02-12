Το μήνυμα Φαρμάκη: «Το νέο πρόσωπο της Δυτικής Ελλάδας»
Το μήνυμα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριου Φαρμάκη στον Απολογισμό του 2025: «Διεκδικούμε και πετυχαίνουμε πρωτιές»
«Από μικρό αυτοκινητάκι, έχουμε φτάσει να γίνουμε σχεδόν… σούπερ καρ!».
Αυτή η χαρακτηριστική ατάκα ξεχώρισε από τον απολογισμό του 2025 στον οποίον προχώρησε χθες ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, κάνοντας λόγο για τη «χρονιά που άρχισε να αναδεικνύεται το νέο πρόσωπο της Δυτικής Ελλάδας».
Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε αριθμητικά στοιχεία που, μεταξύ άλλων, δείχνουν ότι η Περιφέρεια έχει, πλέον, το διπλάσιο «μπάτζετ» σε σύγκριση με το 2019, αλλά και τις διπλάσιες πληρωμές, ενώ αναφέρθηκε, επίσης, και στην κατακόρυφη μείωση της ανεργίας τα τελευταία 6 χρόνια και στο γεγονός πως το νέο Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη Δυτική Ελλάδα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα.
Οπως είπε ο Ν. Φαρμάκης: «Το 2025 ήταν μια χρονιά με ιδιαίτερο βάρος. Ηταν η χρονιά που πιστοποίησε ότι η Δυτική Ελλάδα έχει αλλάξει επίπεδο. Ηταν η χρονιά που λειτούργησε ως νέα αφετηρία. Η Δυτική Ελλάδα δεν δίνει πλέον μάχες οπισθοφυλακής. Δεν τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Δεν αγωνίζεται να ξεφύγει από την ουρά της κατάταξης. Αντίθετα, διεκδικεί και αρχίζει να πετυχαίνει πρωτιές, αξιοποιεί ευκαιρίες και βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε σοβαρής διεκδίκησης και κάθε ουσιαστικής συζήτησης που αφορά το αύριο: Το αύριο ενός τόπου που -όπως πολλές φορές έχω πει- δεν έχει ταβάνι, αλλά και το αύριο της ίδιας της αυτοδιοίκησης και της τοπικής δημοκρατίας».
ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ο περιφερειάρχης παρουσίασε τρία παραδείγματα που δείχνουν την αλλαγή επιπέδου, αναφερόμενος στο νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (που με 371 εκατ. ευρώ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα), στις επιδόσεις του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 (έχει φτάσει σχεδόν στο 100% σε επίπεδο προσκλήσεων, αγγίζει το 90% σε εντάξεις και έχει ήδη ακουμπήσει το 50% σε νομικές δεσμεύσεις, όντας ένα από τα ταχύτερα εξελισσόμενα στην Ελλάδα), καθώς και στην πρόσφατη εξέλιξη με τις Ενεργειακές Κοινότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τη νέα νομοθετική διάταξη (που ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση του μεγαλύτερου συνεργατικού ενεργειακού πάρκου στην Ευρώπη).
«ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ»
Και ο Ν. Φαρμάκης συνέχισε ως εξής: «Επιστρέφοντας νοερά πίσω, στον Σεπτέμβριο του 2019, δεσμεύτηκα στους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας για έργο και αποτέλεσμα. Η πρώτη θητεία έστειλε το μήνυμα της μεγάλης αλλαγής στις ταχύτητες και στις νοοτροπίες. Εβαλε το νερό στο αυλάκι. Και τον Οκτώβριο του 2023, δεσμεύτηκα για συνέχιση αυτής της προσπάθειας, με στόχο να αφήσουμε οριστικά πίσω την Δυτική Ελλάδα της μειονεξίας και να δουλέψουμε για τη Δυτική Ελλάδα του αύριο. Σήμερα, μπορώ να κοιτάξω τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας στα μάτια και να τους πω ότι η Δυτική Ελλάδα που μας πλήγωνε δεν είναι πια εδώ. Προβλήματα και ελλείμματα ακόμα υπάρχουν, αλλά αφήσαμε πίσω τα χρόνια που στριφογυρνούσαμε γύρω από την ουρά μας, μην ξέροντας τι φταίει και τι πρέπει να κάνουμε. Τα αφήσαμε πίσω, όπως αφήσαμε πίσω την καρμανιόλα της Πατρών – Πύργου για να δούμε μέσα στο 2025 έναν ακόμα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο να φωτίζει το νέο πρόσωπο της Δυτικής Ελλάδας. Οπως αφήσαμε πίσω τις εποχές που η ανεργία στη Δυτική Ελλάδα έφτανε στο 24,1% για να φτάσουμε πια στα επίπεδα του 10% ή και πιο κάτω. Τίποτα από όλα αυτά, όπως και τίποτα από όσα ανέφερα πιο πριν, δεν ήταν αυτονόητο. ίποτα δεν θα γινόταν επειδή… ήταν γραφτό να γίνει. Ποτέ το αύριο δεν φτιάχνεται με λόγια και υποσχέσεις. Το αύριο φτιάχνεται πάντοτε με πράξεις».
ΑΙΧΜΕΣ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση άσκησε κριτική στα παραπάνω. Ο Σπύρος Σκιαδαρέσης ανέφερε τα εξής: «Η περιφερειακή αρχή κρίνεται όχι από το σύνολο των πόρων, αλλά από το αν αυτοί οι πόροι έλυσαν προβλήματα και βελτίωσαν την καθημερινότητα των πολιτών. Εκεί είναι η ουσία κι όχι σε ποσοστά και πίνακες. Η περιφερειακή αρχή προτίμησε την ασφάλεια της διαχείρισης, παρά τη διεκδίκηση». Από την πλευρά του, ο Κώστας Καρπέτας τόνισε τα εξής: «Οι πολίτες δεν ζουν με μοντάζ και με κομμένες τις δύσκολες σκηνές, όπως έκανε ο περιφερειάρχης. Από επικοινωνία χορτάσαμε, από ουσία έχουμε ανάγκη. Είστε ο περιφερειάρχης της φτωχότερης Περιφέρειας στην Ελλάδα». Τέλος, η Χριστίνα Παναγογιαννοπούλου της Λαϊκής Συσπείρωσης έκανε λόγο για «επικοινωνιακού τύπου προβολή πεπραγμένων».
