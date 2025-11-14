Το μήνυμα και η δημόσια έκκληση Μαδούρο στις ΗΠΑ

O πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα στους πολίτες των ΗΠΑ, επιχειρώντας να στείλει μήνυμα ειρήνης την ώρα που Ουάσιγκτον και Καράκας βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης.

Το μήνυμα του Μαδούρο

Ο Μαδούρο, μιλώντας σε δημοσιογράφο του CNN εν μέσω συγκέντρωσης στο Καράκας, την Πέμπτη, κάλεσε «τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών να ενωθεί με τη Βενεζουέλα για την ειρήνη της αμερικανικής ηπείρου».

Ο Μαδούρο απηύθυνε έκκληση στους Αμερικανούς να αποφύγουν μια ακόμη παρατεταμένη σύγκρουση, λέγοντας στα ισπανικά: «Να ενωθούμε για την ειρήνη της αμερικανικής ηπείρου] Όχι άλλοι ατελείωτοι πόλεμοι. Όχι άλλοι άδικοι πόλεμοι. Όχι άλλη Λιβύη. Όχι άλλο Αφγανιστάν».

Όταν ρωτήθηκε αν έχει κάποιο μήνυμα για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε στα αγγλικά: «Ναι, ειρήνη».

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας δεν απάντησε ευθέως για το αν ανησυχεί σχετικά με πιθανή αμερικανική επίθεση, απλώς υπογράμμισε ότι παραμένει επικεντρωμένος στο να κυβερνά τη χώρα του «με ειρήνη».

Την ίδια ημέρα συμμετείχε σε μαζική συγκέντρωση νεολαίας στη Βενεζουέλα, καλώντας τους νέους να αντισταθούν απέναντι σε αυτό που περιέγραψε ως απειλή εισβολής από τις ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις του έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική, ισχυριζόμενες ότι στοχεύουν σκάφη που μεταφέρουν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η στρατιωτική ενίσχυση αποσκοπεί στη διατάραξη της ροής ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, ενώ το Καράκας θεωρεί ότι πίσω από αυτή την επιχείρηση βρίσκεται μια προσπάθεια ανατροπής καθεστώτος.

Η μεγαλύτερη ανάπτυξη δυνάμεων από το 1989

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει περίπου 15.000 στρατιωτικούς στην Καραϊβική, παράλληλα με περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία, μεταξύ αυτών ένα αεροπλανοφόρο που το αμερικανικό ναυτικό περιγράφει ως την «πιο θανατηφόρα μαχητική πλατφόρμα» του – το USS Gerald Ford.

Η ανάπτυξη αυτή, η μεγαλύτερη από την εισβολή στον Παναμά το 1989, έχει πυροδοτήσει έντονες εικασίες ότι οι ΗΠΑ ίσως προετοιμάζονται για μια ευρύτερη σύγκρουση.

Η Ουάσιγκτον δηλώνει πως έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 20 επιθέσεις κατά υποτιθέμενων σκαφών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, σκοτώνοντας συνολικά 80 ανθρώπους.

Πίσω όμως από αυτές τις επιχειρήσεις αποκαλύπτεται ένα μυστικό νομικό έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο δίνει την «ευλογία» του στη νομιμότητα των επιθέσεων του Τραμπ, αναφέρουν οι New York Times.

Το μυστικό υπόμνημα

Σύμφωνα με άτομα που το έχουν διαβάσει, το έγγραφο -τουλάχιστον 40 σελίδων- της Office of Legal Counsel στηρίζεται στην ιδέα ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους βρίσκονται νομικά σε κατάσταση ένοπλης σύγκρουσης με τα καρτέλ ναρκωτικών. Μια ιδέα που βασίζεται κυρίως σε ισχυρισμούς που έχει προωθήσει ο Λευκός Οίκος.

Το υπόμνημα υποστηρίζει ότι οι δολοφονίες ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών είναι νόμιμες βάσει των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με πολλούς επικριτές, οι οποίοι απορρίπτουν την ύπαρξη «ένοπλης σύγκρουσης» και κατηγορούν τον Τραμπ για παράνομες εντολές δολοφονιών από τον στρατό.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι ο Τραμπ έχει την αρμοδιότητα να διατάσσει νόμιμα αυτά τα πλήγματα, αλλά έχει δώσει ελάχιστες δημόσιες λεπτομέρειες για τη νομική της αιτιολόγηση.

Το περιεχόμενο του εγγράφου προσφέρει μια σπάνια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο νομικοί εξουσιοδότησαν την επιθυμητή πορεία δράσης του Τραμπ, φαίνεται μάλιστα πως έκαναν δεκτές χωρίς αμφισβήτηση τις εκδοχές του Λευκού Οίκου.

Επιχειρηματολογία και ασυλία

Το memo, που ολοκληρώθηκε στα τέλη του καλοκαιριού, φέρεται να ξεκινά με μια εκτενή παράθεση ισχυρισμών της αμερικανικής προεδρίας, συμπεριλαμβανομένου ότι τα καρτέλ ναρκωτικών επιδιώκουν να σκοτώσουν Αμερικανούς και να αποσταθεροποιήσουν τη Δύση.

Παρουσιάζονται όχι ως αδίστακτες επιχειρήσεις που επιδιώκουν το κέρδος από τα ναρκωτικά, αλλά ως τρομοκρατικές οργανώσεις που πωλούν ναρκωτικά για να χρηματοδοτήσουν τη βία. Με βάση τέτοιους ισχυρισμούς, το έγγραφο αναφέρει ότι ο Τραμπ έχει τη νόμιμη εξουσία να καθορίσει ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους βρίσκονται επισήμως σε κατάσταση ένοπλης σύγκρουσης με τα «ναρκοτρομοκρατικά» καρτέλ.

Η υπόλοιπη επιχειρηματολογία του κειμένου βασίζεται σε αυτό το θεμέλιο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλούνται οι NYT, το έγγραφο υποστηρίζει ότι τα σκάφη που θεωρείται ότι μεταφέρουν ναρκωτικά αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, επειδή το φορτίο τους θα μπορούσε να παράξει έσοδα για την αγορά πολεμικού εξοπλισμού από τα καρτέλ.

Στο τέλος του υπομνήματος υπάρχει μια εκτενής ενότητα που περιγράφει πιθανά νομικά σενάρια σε περίπτωση που εισαγγελικές αρχές προσάψουν κατηγορίες σε αξιωματούχους ή στρατιωτικούς για τη συμμετοχή τους στους φόνους. Το έγγραφο αναφέρει ότι όλοι όσοι ακολουθούν εντολές σύμφωνες με τους νόμους του πολέμου διαθέτουν «ασυλία πεδίου μάχης», καθώς υποτίθεται ότι πρόκειται για ένοπλη σύγκρουση.

Όταν ζητήθηκε σχόλιο, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ διέταξε τις επιθέσεις βάσει των συνταγματικών του εξουσιών και ότι συμμορφώνονται με το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει ότι τα πλήγματα είναι νόμιμα, παρά τις έντονες αντιδράσεις ειδικών του διεθνούς δικαίου χρήσης θανατηφόρας βίας, οι οποίοι απορρίπτουν τη νομική βάση της κυβέρνησης και ζητούν εξηγήσεις για το πώς συνδέεται η αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την κήρυξη πολέμου.

Το έγγραφο υιοθετεί χωρίς αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς της αμερικανικής προεδρίας. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι τα καρτέλ ευθύνονται για «τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών κάθε χρόνο», χωρίς όμως να επισημαίνει ότι η πρόσφατη αύξηση των θανάτων από υπερβολική δόση οφείλεται στη φαιντανύλη που κατασκευάζεται σε εργαστήρια στο Μεξικό, και όχι στην κοκαΐνη από τη Νότια Αμερική.

