Το μήνυμα της Αμερικανής Πρέσβειρας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Θα στηρίξω τους έλληνες συμμάχους μας»

Στο πρώτο της μήνυμα μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, η 55χρονη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ νέας Πρέσβης στην Ελλάδα, ευχαρίστησε τον εκλεγμένο πρόεδρο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό της, εκφράζοντας την ετοιμότητά της να προωθήσει την ατζέντα της νέας κυβέρνησης και να στηρίξει τις συμμαχικές σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα. Έγραψε συγκεκριμένα:

Νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα: Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που επέλεξε ο Τραμπ

«Με μεγάλη μου τιμή αποδέχομαι την επιλογή του προέδρου Τραμπ για να υπηρετήσω ως η επόμενη πρέσβειρα στην Ελλάδα και ανυπομονώ να κερδίσω την υποστήριξη της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Η ιστορική νίκη του προέδρου Τραμπ φέρνει ελπίδα και αισιοδοξία στον αμερικανικό λαό και στους συμμάχους που αγαπούν την ελευθερία σε όλο τον κόσμο.

Οι δημοκρατικές αξίες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ήταν αυτές που βοήθησαν στη διαμόρφωση της ίδρυσης της Αμερικής.

Και τώρα, έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε αυτή την ιστορία φέρνοντας καλύτερες μέρες εδώ στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό.

Ως πρέσβειρα, ανυπομονώ να υλοποιήσω την ατζέντα του Τραμπ, να υποστηρίξω τους έλληνες συμμάχους μας και να εγκαινιάσω μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας».

Η 55χρονη Γκίλφοϊλ πρώην παρουσιάστρια του Fox News, εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με την οικογένεια Τραμπ τη νύχτα των εκλογών. Ταξίδεψε στη χώρα για να συγκεντρώσει χρήματα για την προεδρική εκστρατεία του Τραμπ και μίλησε στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών τον Ιούλιο.

Η ανακοίνωση του Τραμπ

Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην ανάρτησή του με την οποία ανακοίνωσε την επιλογή του για την πρεσβεία στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στην Γκίλφοϊλ, η οποία το 2022 αρραβωνιάστηκε τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ως «στενή φίλη και σύμμαχο» επί σειρά ετών.

«Η Κίμπερλι είναι απόλυτα κατάλληλη για να προωθήσει ισχυρές διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα, προωθώντας τα συμφέροντά μας σε θέματα που κυμαίνονται από την αμυντική συνεργασία μέχρι το εμπόριο και την οικονομική καινοτομία», έγραψε ο Τραμπ.

Και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δημοσίευσε μήνυμα υποστήριξής της στο X.

I am so proud of Kimberly. She loves America and she always has wanted to serve the country as an Ambassador. She will be an amazing leader for America First. pic.twitter.com/S3FjxqCgCx

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 10, 2024