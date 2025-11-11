Το μήνυμα του αρχιεπίσκοπου Αμερικής Ελπιδοφόρου για την απόκτηση της Αμερικανικής υπηκοότητας

Με προσωπικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος μοιράστηκε με τους ομογενείς την είδηση ότι απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα.

Συλλήψεις για σκάνδαλο με κοινοτικές αγροτικές επιδοτήσεις στη Βόρεια Μακεδονία

Όπως σημειώνει, ευχαριστεί θερμά το μεγάλο έθνος που πριν από έξι χρόνια, όταν και ανέλαβε την ηγεσία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, τον υποδέχθηκε και επισημαίνει ότι «την ιερή αυτή στιγμή, η καρδιά του γεμίζει με αγάπη, ευγνωμοσύνη, χαρά και ταπεινότητα».

Ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος δεσμεύεται να διπλασιάσει τις προσπάθειές του «πάντα στην υπηρεσία των πιστών της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της ευρύτερης κοινωνίας αυτής της ευλογημένης χώρας, ιδιαίτερα σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς».

