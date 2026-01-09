To μήνυμα του Χριστού: Μια σύγχρονη ατομική δοκιμασία και μαρτυρία πίστης

Ο χρόνος άλλαξε και το 2026 μπήκε μετά την εορτή των Χριστουγέννων, τη μεγαλύτερη της ανθρωπότητας όπως τη σηματοδοτεί η γέννηση του Θεανθρώπου. Που συγκινεί ή απασχολεί η παρουσία Του στη Γη ακόμα και όσους δεν πιστεύουν στον Θεό ή στον Χριστιανισμό.

Ουδείς όμως αμφισβητεί την επιδραστικότητα του Ιησού μας στην ανθρωπότητα διαχρονικά. Και μια φιλοσοφία βασικά και τρόπο ζωής που έφερε στην ανθρωπότητα. Η οποία όμως δεν την έκανε σαν σύνολο αποδεκτή. Ακόμα και όσοι δεν πιστεύουν στον Χριστό, αλλά πιστεύουν στο καλό, είναι υπέρμαχοι των απόψεών Του. Και εκτιμούν ότι έφερε μια ιδεολογική επανάσταση σε μια καταρρέουσα τότε κοινωνία.

Ο Χριστός μας γεννήθηκε σαν άνθρωπος για να μας δώσει ένα μήνυμα. Πολλαπλών διαστάσεων. Και σταυρώθηκε και υπέφερε στην ανθρώπινη έκδοση του για να πάρουμε το μήνυμα. Και 2026 χρόνια μετά η ανθρωπότητα μπορεί να είναι αλλαγμένη σαν εικόνα και ανάπτυξη με την τεχνολογία και τα συναφή, αλλά πνευματικά είναι στα προ Χριστού χρόνια.

Πνευματική κατάπτωση και πνευματική εξαθλίωση στο σύνολο. Οι φιλόσοφοι και οι άνθρωποι του καλού στο περιθώριο και να χαρακτηρίζονται γραφικοί. Η διαφθορά έχει διεισδύσει παντού ακόμα και στους κόλπους όσων έπρεπε να διαλαλούν τα δίκαια και τις εντολές του Θεού. Τα πάθη και η ηδονή κυριαρχούν της αγάπης που δίδαξε και έφερε ο Χριστός μας σαν κινητήριο μοχλό της ζωής και του Σύμπαντος που ο πατέρας Του έφτιαξε.

Το χρήμα εξαγοράζει τα πάντα και στον βωμό της απόκτησής του οι άνθρωποι πατάνε ο ένας τον άλλον ή και τον σκοτώνουν ακόμα. Το μίσος και οι πόλεμοι για εξουσία και χρήμα κυριαρχούν παγκοσμίως ατομικά ή συνολικά. Οι άνθρωποι σαν σύνολο δεν κυνηγούν την πνευματική ανάταση και εσωτερική ανάπτυξη, αλλά την οικονομική και αδικώντας τους συνανθρώπους του.

Αντί για τη φιλανθρωπία που δίδαξε ο Ιησούς, είμαστε στην εποχή που πάνε να σου πάρουν ό,τι σου ανήκει. Αντί να επιβραβεύονται και να προβάλλονται οι καλοί άνθρωποι, χλευάζονται. Και το σύστημα προβάλλει ό,τι μειώνει το πνεύμα και την σκέψη αλλά οδηγεί σε πάθη, ηδονή και χρήμα. Ακόμα και η ίδια η θρησκεία μας δοκιμάζεται εκ των έσω.

Πλησιάζει φοβάμαι η εποχή που θα… διώκεσαι αν πιστεύεις στον Θεό καθώς περνά υπόκωφα μια άποψη να είμαστε απολιτίκ και στα πιστεύω μας τα θρησκευτικά. Μια σύγχρονη ατομική δοκιμασία και μαρτυρία πίστης για όλους μας. Οσους πιστεύουμε.

Δεν ξέρω αν ο Χριστός μας έχει μετανιώσει για την απόφασή Του να έρθει στην Γη και να υποφέρει για εμάς. Ελπίζω το 2026 να αποτελέσει απαρχή πνευματικής ανάτασης και της σωστής κατεύθυνσης ατομικά αλλά και συλλογικά. Αλλωστε τις κοινωνίες τίς διαμορφώνουμε εμείς οι ίδιοι με τις πράξεις μας και όχι το υπερπέραν.

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος-ραδιοφωνικός παραγωγός.

