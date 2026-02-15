Το μοσχαρίσιο κρέας γίνεται «πολυτέλεια»: Ιστορικά υψηλές τιμές στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ελλάδα

Οι νέες διατροφικές οδηγίες το τοποθετούν στην κορυφή της τροφικής πυραμίδας

Το μοσχαρίσιο κρέας γίνεται «πολυτέλεια»: Ιστορικά υψηλές τιμές στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ελλάδα
Οι νέες διατροφικές οδηγίες για τους Αμερικανούς (DGA) ανέβασαν το μοσχαρίσιο κρέας στην «κορυφή της τροφικής πυραμίδας», ενώ ταυτόχρονα η αγορά το αντιμετωπίζει πλέον ως είδος πολυτελείας. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και σε Ευρώπη και Ελλάδα, με τις τιμές βοείου να αυξάνονται ταχύτερα από τον γενικό πληθωρισμό τροφίμων.

ΗΠΑ: διψήφιες αυξήσεις και «σοκ της ετικέτας»

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τιμές λιανικής για δημοφιλείς κοπές φτάνουν σε ιστορικά υψηλά:

  • Μοσχαρίσιος κιμάς: 6,82 δολάρια/λίβρα (~15€/κιλό)

  • Μπριζόλες κόντρα φιλέτο (USDA Choice, χωρίς κόκκαλο): 14,03 δολάρια/λίβρα (~31€/κιλό)

Οι αυξήσεις έχουν φτάσει σχεδόν στο 18% σε ετήσια βάση, προκαλώντας περιορισμό στην κατανάλωση βοδινού και στροφή σε πιο φθηνές πρωτεΐνες, όπως κοτόπουλο και χοιρινό.

Ευρώπη: περιορισμένη προσφορά και υψηλές τιμές

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τιμές του βοείου παραμένουν σε ιστορικά υψηλά λόγω περιορισμένης προσφοράς και ισχυρής ζήτησης. Σύμφωνα με την πλατφόρμα Meatborsa, οι τιμές βοδινού και αρνιού έχουν φτάσει σε ιστορικά επίπεδα σε πολλές περιοχές, ενώ το Παρατηρητήριο Αγοράς Κρέατος της ΕΕ επιβεβαιώνει την αυξημένη πίεση στις τιμές.

Στη Γαλλία, η μεγαλύτερη παραγωγός της ΕΕ, η μέση τιμή για 1 κιλό φιλέτο βοείου ξεπερνά πλέον τα 50 ευρώ.

Ελλάδα: το μοσχαρίσιο κρέας πρωταθλητής ακρίβειας

Στην Ελλάδα, τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι τον Ιανουάριο του 2026 το μοσχαρίσιο κρέας κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση τιμής σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα αγαθά:

  • Μοσχαρίσιο κρέας: +25,4%

  • Χοιρινό: +4,8%

  • Αρνί/Κατσίκι: +8,5%

  • Πουλερικά: +3,5%

Οι καταναλωτές αναγκάζονται πλέον να αγοράζουν μικρότερες ποσότητες ή να περιορίζουν τη συχνότητα κατανάλωσης, με τις τιμές να φτάνουν στα 16–20 €/κιλό για μπριζόλες και δημοφιλείς κοπές.

Προβλέψεις για το 2026

Οι προοπτικές για μείωση τιμών είναι περιορισμένες:

  • Στις ΗΠΑ, το απόθεμα βοοειδών βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1951, με 86,2 εκατ. κεφάλια.

  • Στην ΕΕ, η παραγωγή παραμένει περιορισμένη ενώ η ζήτηση ισχυρή.

  • Το αυξημένο κόστος ενέργειας και μεταφορών επηρεάζει όλη την αλυσίδα, από τον στάβλο έως το ράφι.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι τιμές δύσκολα θα επιστρέψουν στα προηγούμενα επίπεδα, καθιστώντας το μοσχαρίσιο κρέας ένα προϊόν πολυτελείας τόσο για τους Αμερικανούς όσο και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

