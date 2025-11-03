Το μυστικό δίκτυο του Όρμπαν: Πώς τα ρωσικά κεφάλαια και τα ευρωπαϊκά κονδύλια συντηρούν τη διαφθορά στην Ουγγαρία

Κάποτε θεωρούμενη παράδειγμα επιτυχούς ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η Ουγγαρία έχει εξελιχθεί σε σύμβολο διαφθοράς και αυταρχισμού στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό την ηγεσία του Βίκτορ Όρμπαν, η πολιτική εξουσία και τα επιχειρηματικά συμφέροντα έχουν συγχωνευθεί σε ένα ενιαίο σύστημα που στηρίζεται σε δύο πηγές χρηματοδότησης: τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα ρωσικά κεφάλαια.

Μέσα στα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, ο Όρμπαν δημιούργησε ένα δίκτυο πιστών επιχειρηματιών — Λόριντς Μέσαρος, Ίστβαν Τίμπορτς, Γκέλερτ Γιαζάι, Λάσλο Σιγί και Ίστβαν Γκαράντσι — οι οποίοι πλούτισαν μέσα από κρατικά έργα, «στρατηγικές επενδύσεις» και ευνοϊκές συμβάσεις. Οι εταιρείες τους κυριαρχούν στην οικονομία: κατασκευές, ενέργεια, μέσα ενημέρωσης και υποδομές.

Τα εμβληματικά έργα — όπως η Puskás Aréna, η σιδηροδρομική γραμμή Βουδαπέστη–Βελιγράδι και ο πυρηνικός σταθμός Paks II — αποτελούν την πιο ορατή όψη αυτού του συστήματος. Το Paks II, που υλοποιείται με τη ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom, χρηματοδοτείται από ρωσικό δάνειο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ και υπονομεύει την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας.

Παράλληλα, η Ουγγαρία λαμβάνει πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ για έργα ανάπτυξης, εκπαίδευσης και υγείας — αλλά ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων καταλήγει σε κύκλους προσκείμενους στο κυβερνών κόμμα Fidesz. Μέσα από αδιαφανείς διαγωνισμούς, τα κονδύλια της ΕΕ χρηματοδοτούν, στην πράξη, ένα αυταρχικό καθεστώς.

Ταυτόχρονα, το Κρεμλίνο διοχετεύει μυστικά κεφάλαια στη Βουδαπέστη για να διατηρήσει την πολιτική επιρροή του. Έρευνες αποκαλύπτουν ότι επιχειρηματίες όπως οι Γκαράντσι και Σάντορ Τσάνι λαμβάνουν 40–60 εκατ. ευρώ ανά τρίμηνο, μέσω εταιρειών–βιτρίνα στη Γερμανία, τον Καναδά, την Ισπανία και την Ουγγαρία. Η κεντρική εταιρεία του κυκλώματος, η Four Gates Hungary, είναι γνωστή για τις «εξαργυρώσεις μετρητών» και διαθέτει λογαριασμούς στην OTP Bank.

Οι συναλλαγές καλύπτονται από εικονικά συμβόλαια — πωλήσεις έργων τέχνης, χρυσού ή εξοπλισμού σε υπερβολικές τιμές, οι οποίες σπάνια υλοποιούνται. Ο πραγματικός σκοπός είναι η μετατροπή των ρωσικών κεφαλαίων σε ρευστό χρήμα που χρησιμοποιείται για εξαγορά πίστης, έλεγχο των ΜΜΕ και ενίσχυση της πολιτικής μηχανής του Όρμπαν.

Αυτό το σύστημα δεν είναι απλώς διαφθορά — είναι εργαλείο ρωσικής επιρροής εντός της ΕΕ. Μέσα από οικονομική εξάρτηση, η Μόσχα κερδίζει φωνή μέσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η κυβέρνηση Όρμπαν αντιτίθεται στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, μπλοκάρει βοήθεια προς την Ουκρανία και προωθεί αντιευρωπαϊκή ρητορική.

Πρόσφατα, ο Όρμπαν μίλησε ανοιχτά για τη δημιουργία ενός «Κεντροευρωπαϊκού μπλοκ» με τη Σλοβακία και την Τσεχία — μιας πολιτικής συμμαχίας που, πίσω από τον εθνικιστικό της μανδύα, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εργαλείο του Κρεμλίνου για να αποδυναμώσει την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Όσο οι Βρυξέλλες συνεχίζουν να χρηματοδοτούν την Ουγγαρία και η Μόσχα συνεχίζει να τροφοδοτεί οικονομικά το καθεστώς Όρμπαν, η χώρα παραμένει ο πιο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης — μια δημοκρατία μόνο κατ’ όνομα, στην υπηρεσία των συμφερόντων του Κρεμλίνου.

