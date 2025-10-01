Το μυστικό για να σταματήσει να είναι επιθετικό και να δαγκώνει ένα γατάκι

Εφόσον υιοθετήσατε αυτή την εποχή ένα μικρό γατάκι, τότε είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίζετε προβλήματα με το δάγκωμα.

Παρότι τα μωρά γατάκια είναι αξιολάτρευτα, κάνοντας ακόμη και αυτή τη συνήθεια να μοιάζει αβλαβής, είναι σημαντικό να την κόψετε νωρίς ώστε να μην έχετε προβλήματα όσο η γάτα σας μεγαλώνει. Ακόμα και οι δαγκωματιές από ένα μικρό γατάκι μπορούν να πονάνε πολύ, πόσο μάλλον από μια ενήλικη γάτα που δεν έχει μάθει ότι δεν πρέπει να δαγκώνει.

Αρχικά, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το δάγκωμα είναι απόλυτα φυσιολογικό για τις γάτες, οι οποίες είναι είδος θηρευτών. Είναι αναμενόμενο πως ένα γατάκι που ξεκινά να εξερευνά τα φυσικά του ένστικτα θα δαγκώνει, θα κυνηγάει, και θα επιτίθεται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το ζητούμενο είναι να καταφέρετε να ανακατευθύνετε το δάγκωμα στα παιχνίδια του, και να του μάθετε ότι τα χέρια και τα πόδια σας δεν είναι παιχνίδι. Το καλό είναι ότι τα γατάκια προσαρμόζονται και μαθαίνουν καινούρια πράγματα πολύ εύκολα.

Γιατί δαγκώνουν τα γατάκια;

Τα γατάκια δαγκώνουν γιατί, ως φυσικοί θηρευτές, θέλουν να εξασκήσουν την ικανότητά τους να επιτίθενται σε κινούμενα αντικείμενα. Γι’ αυτό, πρέπει να παρέχετε από νωρίς τη δυνατότητα στο γατάκι σας να παίζει με παιχνίδια, χωρίς όμως να του επιτρέπετε να επιτίθεται στα χέρια και στα πόδια σας.

Το παιχνίδι είναι απαραίτητο για την σωματική και τη νοητική ανάπτυξη ενός μικρού γατιού, όπως είναι και για ένα μικρό παιδί. Παίζοντας καθημερινά παρέα με το γατάκι σας το βοηθάτε να εκτονώνεται, να αποκτά χρήσιμες δεξιότητες, και να μαθαίνει σωστές συνήθειες.

Επιβραβεύστε τις επιθυμητές συμπεριφορές

Παίξτε με το γατάκι σας κουνώντας τα παιχνίδια έτσι ώστε να του τραβήξετε την προσοχή, ενθαρρύνοντάς το να τα κυνηγήσει και να προσπαθήσει να τα πιάσει. Μόλις το κατοικίδιό σας πιάσει το παιχνίδι, επιτρέψτε του να το δαγκώσει και να το κλωτσήσει με τα πίσω πόδια, πριν το τραβήξετε ξανά για να συνεχίσετε να παίζετε μαζί του. Όταν τελειώσετε το παιχνίδι, επιβραβεύστε το γατάκι με το γεύμα του ή με μια λιχουδιά, ώστε να προσομειώσετε την ικανοποίηση του κυνηγιού.

Μην του επιτρέπετε να παίζει με τα χέρια και τα πόδια σας

Όσο διασκεδαστικό κι αν είναι να κουνάτε τα δάχτυλά σας ή να χαϊδεύετε το γατάκι σας στην κοιλιά, είναι σημαντικό να μην αποκτήσει τη συνήθεια να αντιλαμβάνεται τα χέρια σας σαν θήραμα με το οποίο μπορεί να παίζει… κυνηγητό. Αν το κατοικίδιό σας μάθει να επιτίθεται σε ανθρώπους όταν είναι μικρό, ενδέχεται να του γίνει συνήθεια και να συνεχίσει να συμπεριφέρεται έτσι αφού μεγαλώσει. Πιστέψτε με, κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου ευχάριστο!

Όποιος φροντίζει ένα γατάκι καλείται, λοιπόν, να του μάθει πώς να συμπεριφέρεται σωστά από μικρή ηλικία. Όταν το γατάκι σας επιτίθεται στα χέρια ή στα πόδια σας, απλώς απομακρυνθείτε και ανακατευθύνετέ το σε έναν πιο κατάλληλο στόχο.

Βεβαιωθείτε ότι παίζει αρκετά

Παρόλα αυτά, το γατάκι σας θα συνεχίσει να έχει την – απόλυτα φυσιολογική – ανάγκη να κυνηγάει και να δαγκώνει. Γι’ αυτό, παρέχετέ του αρκετά παιχνίδια που μιμούνται διαφορετικούς τύπους θηραμάτων, και παίζετε μαζί του καθημερινά ώστε να εκτονώνεται και να αισθάνεται γεμάτο και ικανοποιημένο.

Θυμηθείτε να ανακατευθύνετε

Κάθε φορά που το γατάκι σας επιτίθεται προβληματικά σε εσάς, ανακατευθύνετε την προσοχή του σε έναν πιο κατάλληλο στόχο. Είναι σημαντικό να του παρέχετε την εναλλακτική και να λαμβάνει την ικανοποίηση του παιχνιδιού χωρίς να νιώθει ότι στερείται τίποτα.

Σκεφτείτε να πάρετε δεύτερο γατάκι

Τα μικρά γατάκια περνούν φανταστικά αν έχουν παρέα! Συμβιώνοντας και παίζοντας με άλλο ένα γατάκι σε αντίστοιχη ηλικία, το κατοικίδιό σας θα πάρει πολύ σημαντικά μαθήματα σχετικά με τα όρια, και θα μάθει να συμπεριφέρεται σωστά. Προσοχή όμως: η υιοθεσία ενός δεύτερου κατοικιδίου δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνεται χωρίς πολλή σκέψη. Η φροντίδα δύο κατοικιδίων είναι σαφώς πιο σύνθετη από τη φροντίδα ενός, επομένως πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά πριν πάρετε αυτή την απόφαση, ώστε να είστε σίγουρος/η ότι έχετε τα ψυχολογικά και υλικά αποθέματα για να διαχειριστείτε τις δυσκολίες.

