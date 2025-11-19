Το μυστικό σχέδιο για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, που συζητούν ΗΠΑ και Ρωσία

Η ιστοσελίδα Axios κάνει λόγο για συνεργασία της κυβέρνησης Τραμπ με τη Ρωσία προκειμένου να συντάξουν στα κρυφά ένα νέο σχέδιο για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Κατά το δημοσίευμα πρόκειται για ένα σχέδιο 28 σημείων στη λογική της συμφωνίας Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα. Ρώσος υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε μάλιστα στο Axios ότι είναι αισιόδοξος για το σχέδιο χωρίς να είναι ακόμη σαφές πώς θα αντιδράσουν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της.

Τα 28 σημεία του σχεδίου χωρίζονται σε τέσσερις γενικές κατηγορίες, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Axios:

– ειρήνη στην Ουκρανία,

– εγγυήσεις ασφάλειας,

– ασφάλεια στην Ευρώπη και

– μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Της σύνταξης του σχεδίου εμφανίζεται να ηγείται ο απεσταλμένος του Τραμπ για το Ουκρανικό, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος φέρεται να το έχει συζητήσει εκτενώς με τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ. Ο Ντμίτριεφ, δήλωσε στο Axios τη Δευτέρα ότι πέρασε τρεις ημέρες σε συναντήσεις με τον Γουίτκοφ και άλλα μέλη της ομάδας του Τραμπ, όταν επισκέφθηκε το Μαϊάμι από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου.

Ο ίδιος είχε δηλώσει αισιόδοξος για πιθανότητες επιτυχίας, διότι, σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, «αισθανόμαστε ότι η ρωσική θέση πραγματικά ακούγεται».

Αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό, πάντως, είναι το πώς το σχέδιο προσεγγίζει ζητήματα, όπως ο έλεγχος των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σιγά-σιγά, αλλά εξακολουθούν να ελέγχουν πολύ λιγότερο έδαφος από ό,τι ζητάει το Κρεμλίνο

Ουκρανός αξιωματούχος είπε, επίσης, ότι ο Γουίτκοφ συζήτησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα το σχέδιο με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ, σε συνάντηση νωρίτερα που είχαν στο Μαϊάμι. «Γνωρίζουμε ότι οι Αμερικανοί εργάζονται πάνω σε κάτι» είπε ο Ουκρανός αξιωματούχος. Την ίδια ώρα Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Axios ότι «o πρόεδρος (σ.σ. Τραμπ) έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι δολοφονίες και να γίνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί αυτός ο άσκοπος πόλεμος, αν επιδειχθεί ευελιξία».

Σύμφωνα με τον Ντμίτριεφ η βασική ιδέα ήταν οι αρχές στις οποίες που συμφώνησαν Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα τον περασμένο Αύγουστο και να καταρτιστεί μια πρόταση «για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αλλά και για τον τρόπο αποκατάστασης των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας [και] αντιμετώπισης των ανησυχιών της Ρωσίας για την ασφάλεια».

«Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο, που βασικά λέει: Πώς μπορούμε τελικά να φέρουμε διαρκή ασφάλεια στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ουκρανία» πρόσθεσε ο Ρώσος αξιωματούχος προσθέτοντας πως στόχος είναι να συνταχθεί ένα έγγραφο με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές πριν από την επόμενη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν.

Ο Ρώσος απεσταλμένος είπε ότι η αμερικανική πλευρά βρίσκεται τώρα στη διαδικασία να εξηγήσει τα «οφέλη» της τρέχουσας προσέγγισής της στους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους. «Αυτό συμβαίνει με φόντο τις επιπλέον επιτυχίες της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης», πρόσθεσε

Ο Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Axios είπε ότι ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι υπάρχει πραγματική πιθανότητα να πείσει τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους να συμμετάσχουν και ότι το σχέδιο θα προσαρμοστεί με βάση τις απόψεις των διαφόρων μερών: «Πιστεύουμε ότι η στιγμή είναι κατάλληλη για αυτό το σχέδιο. Ωστόσο, και τα δύο μέρη πρέπει να είναι πρακτικά και ρεαλιστικά».

