Φρικιαστική τρέλα: 27χρονη Eλληνοκαναδή σκότωσε τους δύο μικρούς γιους της για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο σύζυγό της

Τη δολοφονία των δύο παιδιών της ηλικίας 4 και 5 ετών λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του 72χρονου συζύγου της από καρκίνο ώστε «να ενωθούν όλοι μαζί στον Παράδεισο» ομολόγησε στο δικαστήριο η 27χρονη Ελληνοκαναδη Βανέσσα Κόλλιας.

Περιγράφοντας τι συνέβη το μοιραίο βράδυ του Δεκεμβρίου του 2023, η 27χρονη είπε στο δικαστήριο ότι κράτησε τα χέρια της πάνω από το στόμα και τη μύτη του 4χρονου Δημήτρη και του 5χρονου Γιάννη ενώ τους τραγουδούσε το «You Are My Sunshine» ενώ στη συνέχεια πήδηξε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός τους στο Τορόντο με την ελπίδα να αυτοκτονήσει και η ίδια.

Η αστυνομία βρήκε τα πτώματα των δύο παιδιών μπροστά σε μια τηλεόραση που έπαιζε παιδικά, με τα ρούχα για την κηδεία τους δίπλα τους μαζί με μια φωτογραφία του πατέρα τους, του 72χρονου Κώστα Κόλλια, και ένα σταυρό. Η 27χρονη, πάντως, επέζησε της πτώσης, αλλά έμεινε παράλυτη από τη μέση και κάτω.

Αν και αρχικά κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού, οι κατηγορίες υποβαθμίστηκαν σε φόνο δευτέρου βαθμού λόγω της θλίψης που κατά το δικαστήριο βίωνε από τον θάνατο του συζύγου της.

Η Κόλλιας φέρεται να είχε πει σε ψυχίατρο ότι ήταν «απολύτως μόνη και ανίκανη να συλλάβει τη συνέχιση της ζωής χωρίς (τον σύζυγό της) και ήθελε όλοι τους να ξαναενωθούν στον Παράδεισο».

«Ένα μέρος μου θα αναρωτιέται πάντα γιατί δεν είπα ποτέ ότι χρειάζομαι βοήθεια», είπε η Κόλλιας στο δικαστήριο λέγοντας με κλάματα για τα παιδιά της «σας αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ που μου δείξατε τι είναι η αληθινή αγάπη. Θα είστε για πάντα το αγαπημένο μου κομμάτι. Είμαι τόσο ευγνώμων που έγινα η μαμά σας. Το πιο δύσκολο πράγμα που θα πρέπει να κάνω είναι να μάθω να είμαι εδώ χωρίς εσάς».



Το δικαστήριο καταδίκασε την 27χρονη σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή για τουλάχιστον 18 χρόνια με την ίδια να λέει πως γνώριζε ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος, αλλά ήλπιζε «ότι οι άλλοι θα καταλάβαιναν ότι η πρόθεσή της ήταν να σώσει τους γιους της και να είναι με τον σύζυγό της, ώστε να μπορούν να είναι όλοι μαζί».

Ο 72χρονος σύζυγος της Κόλλιας πέθανε την 1η Δεκεμβρίου 2023 και εκείνη σκότωσε τα αγόρια στις 10 Δεκεμβρίου υποστηρίζοντας ότι ήταν ήδη εξαντλημένη από το να φροντίζει τον σύζυγό της 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και «να τον βλέπει να χειροτερεύει σιγά-σιγά μπροστά στα μάτια της».

