Το ΝΑΤΟ «απαντά» στη Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία

Το ΝΑΤΟ απηύθυνε μήνυμα προς τη Ρωσία να σταματήσει τις «ανεύθυνες» και «απερίσκεπτες» συμπεριφορές εις βάρος κρατών – μελών του, καταδικάζοντας τις παραβιάσεις της Μόσχας στις 19 Σεπτεμβρίου, όταν τρία οπλισμένα ρωσικά MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για περισσότερα από δέκα λεπτά.

«Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», η θέση της Ρωσίας για τα drones

Προειδοποιώντας με την ενεργοποίηση του άρθρου 5, δηλαδή στη ρήτρα συλλογικής άμυνας, που προβλέπει ότι μια επίθεση σε κράτος – μέλος του ΝΑΤΟ θεωρείται επίθεση σε όλους, το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας, εξέφρασε «την πλήρη αλληλεγγύη» του στους Συμμάχους των οποίων ο εναέριος χώρος έχει παραβιαστεί.

«Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είναι κλιμακωτές, ενέχουν κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών και θέτουν ζωές σε κίνδυνο. Αυτές οι ενέργειες πρέπει να σταματήσουν», τονίζει το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο.

«Η απάντηση του ΝΑΤΟ θα παραμείνει ισχυρή»

Το ΝΑΤΟ διαμηνύει ότι η απάντησή του «στις απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας θα παραμείνει ισχυρή». Σε αυτό το πλαίσιο εγκαινιάστηκε στις 12 Σεπτεμβρίου η επιχείρηση «Eastern Sentry» για την ενίσχυση της θέσης του ΝΑΤΟ σε ολόκληρη την Ανατολική πτέρυγα. «Θα ενισχύσουμε περαιτέρω τις δυνατότητές μας και θα ενδυναμώσουμε την αποτρεπτική και αμυντική μας στάση, περιλαμβανομένης και της αποτελεσματικής αντιαεροπορικής άμυνας».

Σε αυστηρό ύφος, το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι η Ρωσία «δεν θα πρέπει να έχει καμία αμφιβολία: Το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα αναγκαία στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα για να αμυνθούν και να αποτρέψουν κάθε απειλή από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Θα συνεχίσουμε να απαντούμε με τον τρόπο, τον χρόνο και στο πεδίο που θα επιλέξουμε. Η δέσμευσή μας στο Άρθρο 5 παραμένει αδιάρρηκτη».

Παράλληλα, το ΝΑΤΟ διαμηνύει ότι τα μέλη της Συμμαχίας δεν θα καμφθούν από ανεύθυνες ενέργειες της Ρωσίας και θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



