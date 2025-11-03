Το νέο μήνυμα της Κίμπερλι Γκίλφοιλ για την Ελλάδα

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοιλ, στην Ελλάδα, αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά της την Τρίτη 4/11/2025.

Το νέο μήνυμα της Κίμπερλι Γκίλφοιλ για την Ελλάδα
03 Νοέ. 2025 8:29
Pelop News

Σε μήνυμα της προσερχόμενη το βράδυ της Κυριακής 2/11/2025, στην ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών, η πρέσβης των ΗΠΑ, στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανέφερε:  «Δεν θα απογοητεύσω τις ΗΠΑ, δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα και τους ανθρώπους που με δέχτηκαν στη ζωή τους και που λατρεύουν τη θρησκεία τους, αγαπούν την οικογένεια και την ελευθερία. Μόνο αυτό σας λέω: Τώρα ξεκινάμε».

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Λαμπερό πάρτι στον Αργυρό, ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες παρέστησαν ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα παραβρέθηκε το βράδυ της Κυριακής (02/11) στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο κέντρο όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Στο νυχτερινό κέντρο βρέθηκαν γνωστοί επιχειρηματίες και πολιτικοί, ενώ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό φόρεμα.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφτασε στη χώρα μας το μεσημέρι του Σαββάτου και μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας την ίδια ώρα ότι «Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα έχουν έναν αδιάσπαστο δεσμό». «Μαζί, θα ενισχύσουμε αυτή τη συμμαχία και θα ανεβάσουμε τη συνεργασία μας σε νέα επίπεδα», πρόσθεσε.
